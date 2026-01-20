復仇來了？丹麥年金基金宣布1月底前出清1億美元美國公債

丹麥年金營運機構20日宣布出售1億美元公債，原因是美國政府財政不佳。(路透)

財經媒體CNBC報導，川普總統施壓丹麥 出售格陵蘭 之際，丹麥年金營運機構20日宣布出售1億美元公債，原因是美國政府財政不佳。該機構投資長稱，這項決定與美歐爭端沒有直接相關，但他似乎暗示了某種關聯性。

丹麥以學術界人士為主的年金營運機構Akademiker Pension宣布，因對美國預算缺口相關的財務疑慮，計畫1月底前出售約1億美元美國公債並完成退出美國公債市場。

該機構投資長斯赫爾德（Anders Schelde）表示，這項決定的原因是，機構認為美國債務問題升溫之下，美國政府的財政狀況不理想。他回覆CNBC表示：「雖然這與美歐爭端沒有直接關係，但當然，這並沒有讓我們更難做出決定。」

斯赫爾德主要提到，美國在政府數十年超支之後，面臨不斷膨脹的債務負擔。美國去年出現1.78兆美元的預算缺口，較2024財政年度僅下降約2%多一點。

斯赫爾德稱，美國的財政狀況「讓我們覺得需要努力找到另一種方式來進行流動性與風險管理」，「現在我們已找到了，正在執行」。

CNBC指出，美國與海外公債殖利率 20日大幅上升，反映投資人認為地緣政治風險升高。當天美元與股市走跌，資金轉向避險，黃金在「拋售美國」（sell America）情緒帶動下，改寫歷史新高。

若「拋售美國」的趨勢持續，外界擔心美國的信用評等可能會進一步下調。國際信用評等機構穆迪（Moody's）去年5月就以財政赤字龐大為由，把美國信用評等從「Aaa」下調一級至「Aa1」。