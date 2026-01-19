覬覦礦產、戰略價值…川普急取格陵蘭有4大原因 

我的頻道

編譯高詣軒／綜合報導
美軍在格陵蘭最北邊設有皮圖菲克太空基地，內有彈道飛彈預警系統。(路透)
美軍在格陵蘭最北邊設有皮圖菲克太空基地，內有彈道飛彈預警系統。(路透)

川普總統在第一任就想買下格陵蘭，第二任更暗示可能為此動武，如今再祭出關稅施壓歐洲國家。為何他這麼想要格陵蘭？戰略上，格陵蘭富含稀土、石油、天然氣等資源，控制該島也有助監控中國、俄羅斯等對手在北極的行動，並協助確保當地關鍵航道使用權。

有線電視新聞網(CNN)分析，川普也不排除出於更私人的動機想要格陵蘭。他本月接受紐約時報訪問，被問到為何要擁有格陵蘭時，就說「因為我認為這是心理層面上取得成功的必要條件」。

紐時和華爾街日報報導，川普第一任想買格陵蘭，被當時的幕僚當成笑料，但隨著氣候變遷促使北冰洋融冰，格陵蘭逐漸成為地理戰略資產，可能對未來航道和礦產競逐至關重要。

目前全球關鍵礦產產業由中國掌控，美國等國對取得其他礦產來源備感興趣。格陵蘭蘊藏通訊發展所需的珍貴稀土以及發電燃料鈾、石油、天然氣，連中國也在探索格陵蘭天然資源，包括可用於製造手機、電動車與軍備零件的礦產。

此外，格陵蘭為北半球戰略水域「GIUK缺口」的一環，這是指格陵蘭和冰島、冰島和英國之間水域是遏制俄國艦隊出入北大西洋的關鍵區域。俄國已在當地增加潛艦巡邏並舉行軍演，專家認為，控制格陵蘭與北極圈對投射美國國力、監視敵國行動與確保航道使用權，具高度價值。美國在格陵蘭已設有皮圖菲克太空基地，其雷達站可監控彈道飛彈行蹤。

除了格陵蘭，川普還曾聲稱要掌控加拿大、巴拿馬運河等外國領土，美媒去年就認為，這反映他對舊日強權主義的眷戀。紐時說，須更嚴肅看待川普思維背後的潛藏風險，川普的若干想法呼應19世紀末的美國帝國主義。

川普1月初也已下令美軍出手逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，並主張美國在委國享有的石油權利，還揚言下一個準備倒台的政權可能在哥倫比亞、古巴，充分展現何謂川普版門羅主義，即川普所謂的「唐羅主義」。

CNN說，川普自認美國的實力使其有權占有他國領土，讓人想起過往的獨裁者，當然還有俄國總統普亭對烏克蘭的作為。川普也像以往許多第二任的總統，在國內權力開始衰退時，在外交政策找到避風港；最近「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營的分裂，以及國會議員就艾普斯坦檔案的反彈，已讓川普政治地位惡化。

格陵蘭 川普 石油

