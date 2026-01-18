「格陵蘭是非賣品」格島數千居民上街反川 丹麥上萬人聲援

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
格陵蘭總理尼爾森(中)17日揮舞著旗幟和類似的橫幅，高喊口號，反對川普總統兼併。(路透)
格陵蘭首府努克(Nuuk)及丹麥首都哥本哈根17日分別有數以千計民眾冒著冬季嚴寒上街抗議川普總統，要求尊重格陵蘭人的自決權。

綜合美聯社、路透等媒體報導，努克氣溫雖接近冰點而且還下著冰雨，但無阻民眾的憤怒情緒，數千人在總理尼爾森 (Jens-Frederik Nielsen)帶領下，揮舞著旗幟和類似的橫幅，高喊著「Kalaallit Nunaat」(格陵蘭語該島名稱)及「格陵蘭島是非賣品」等口號，向美國領事館前進。

儘管人數只有數千，但已占努克市人口的25%，是格陵蘭島歷來最大規模的抗議遊行。

示威者包括各年齡層，一邊聆聽著傳統歌曲，一邊遊行走向在努克市中心的美國領事館。一名母親帶孩子們參加示威，認為要讓孩子們知道他們有權發聲，保護自己的土地、文化及安全。

有些人戴著類似川普支持者所戴的「讓美國再次偉大」紅色棒球帽，但帽上標語改為「叫美國滾蛋」。

示威期間傳來消息說，川普宣布2月起對來自 8 個歐洲國家的商品加徵10%關稅，原因是這些國家反對美國控制格陵蘭島。這個消息更添示威民眾怒火，一名示威者痛斥沒有比這更惡劣的事。

格陵蘭前議員馬丁努森(Tillie Martinussen)要求川普政府放棄此一瘋狂想法，認為維護北約團結及格陵蘭自治權，比對等關稅更重要。

也有示威者希望美國人能站出來反對自己的總統，說很難想像他們會袖手旁觀。

在丹麥首都哥本哈根市中心廣場，逾萬名示威者揮舞著紅白相間的格陵蘭旗及「把手從格陵蘭拿開」等標語，高喊「格陵蘭是非賣品」口號，遊行前往美國大使館。

目前約有1.7萬格陵蘭人居住在丹麥。丹麥的格陵蘭民間組織Uagut主席拉德馬赫(Julie Rademacher)表示，很感激丹麥民眾的支持，「格陵蘭島與格陵蘭人已在非自願的情況下，站上這場民主與人權保衛戰的前線」，同時要求美國必須尊重格陵蘭主權。

除了哥本哈根之外，丹麥其他城市、甚至加拿大北部因紐特人自治區首府伊瓜努(Iqaluit)，也都有大批民眾集會抗議川普併吞格陵蘭。

丹麥首都哥本哈根街頭17日有大批民眾上街，反對川普奪取格陵蘭。(路透)
格陵蘭 丹麥 川普

