卡尼大降中國電動車稅率 美貿易代表：加國會後悔

示意圖。圖為比亞迪比亞迪純電動汽車。(新華社)

加拿大 和中國達成重大關稅協議，大降部分中國電動車 稅率換取農產品降稅。不過，美國貿易代表葛里爾認為，加拿大可能會對關於中國電動車稅率的決定感到後悔。

加拿大總理卡尼 （Mark Carney）在中國簽署一系列協議，其中最受矚目的是，加拿大將允許4萬9000輛中國電動車以6.1%的稅率進口，而非現時的100%稅率。作為交換，中國將加拿大芥花籽稅率由現行的84%降至15%，也取消龍蝦、螃蟹、豌豆等關稅，至少持續至2026年底。

美國總統川普（Donald Trump）今天在白宮被問及卡尼和中國達成的貿易協議時，他說：「嗯，這沒問題。他（加拿大總理）應該這麼做。如果能和中國達成協議，就應該這麼做。」

不過今天早些時候，川普政府的官員態度截然不同。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）上午接受CNBC採訪時稱，加拿大可能會後悔這項決定。

他說：「我認為這對加拿大來說是個問題，我們在美國不怎麼賣中國汽車是有原因的，我們收取關稅是為了保護美國汽車工人和美國民眾免受這些車輛的侵害。」

川普13日視察美國福特汽車工廠時曾表示：「我們不需要加拿大製造的汽車，也不需要墨西哥製造的汽車，我們想在這裡製造。」

加拿大如今的對中政策和之前大幅不同，卡尼在北京被問及對待中國的方式何以發生巨大變化時，他並未點名美國因素，但稱近年來「世界已經發生了變化」，與中國的進展使加拿大「更好地適應新的世界秩序」。

不過卡尼政府和中國達成的協議在加拿大國內造成分裂。

加拿大廣播公司（CBC）報導，汽車廠重地安大略省省長福特（Doug Ford）抨擊卡尼對中國電動車敞開大門，為加拿大汽車業帶來風險。他批評卡尼「引入大批廉價中國電動車，而沒有任何實質保證，未確保中國會在加拿大經濟、汽車業或供應鏈作出對等或即時投資」。

加拿大汽車製造商協會主席金士頓（Brian Kingston）表示，加拿大汽車行業與美國深度融合，如今正要重新審查「美墨加協定」（USMCA），與中國的協議為USMCA帶來了變數。他說：「我們已經明確表示，在這個時期與中國就電動車進行任何形式的合作都將極其危險。」

但農業省對卡尼訪華成果表示滿意。薩克其萬省（Saskatchewan）是加拿大最大芥花籽產地，省長莫伊（Scott Moe）隨卡尼訪問中國，他對芥花籽關稅大幅被降低感到高興，說：「這對加拿大農業來說是非常積極的消息。」

加拿大芥花籽種植者協會主席哈波（Andre Harpe）也為消息感到振奮，稱「工業界和農民都在期待這個消息，它消除了一些不確定性，為產業帶來穩定。」