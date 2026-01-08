馬克宏批川普政策 警告「強權即公理」令人憂台灣遭進一步包圍

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
法國總統馬克宏8日在巴黎艾麗榭宮向法國駐外大使發表演說。(歐新社)
法國總統馬克宏8日在巴黎艾麗榭宮向法國駐外大使發表演說。(歐新社)

法國總統馬克宏8日對美國總統川普主政下的華府政策提出迄今最強烈的批評之一，警告美國正「逐漸背離」部分盟友，並試圖「掙脫國際規則」。

美聯社與法新社報導，馬克宏在艾麗榭宮對法國駐外大使發表演說時，嚴詞譴責「強權即公理」（law of the strongest），使人們開始「擔心格陵蘭是否會被入侵」。

他指出：「強權即公理是造成最大混亂的狀態，普通民眾每天都在擔心，格陵蘭是否會被入侵，加拿大是否會面臨成為美國第51州的威脅，或者台灣是否會被進一步包圍。」

馬克宏表示，我們正生活在一個大國林立且「日益失常」的世界，且「確實存在想要把世界瓜分的衝動」，並直言美國作為「既有強權」，卻「正逐漸背離部分盟友，並擺脫直到最近仍在倡導的國際規則」，同時拒絕他所形容的「新殖民主義與新帝國主義」。

儘管馬克宏在演說中也批評中國「日益毫不掩飾的商業侵略性」，並指俄羅斯已成為「破壞穩定的力量」，其對烏克蘭的戰爭至今仍看不到盡頭，但外界注意到，他對美國的評論尤為尖銳，卻仍未主張與華府決裂。

