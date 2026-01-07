我的頻道

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「股神」接班人亞伯獲加薪 年薪是巴菲特60倍

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

記者陳宥菘／即時報導
5日在北京人民大會堂，中國國家主席習近平（前右二）與夫人彭麗媛（前右一）為南韓總統李在明（前左一）與夫人金惠景（前左二）舉行歡迎儀式。李在明用習近平去年11月訪韓時贈送的小米手機一起自拍。（歐新社）
5日在北京人民大會堂，中國國家主席習近平（前右二）與夫人彭麗媛（前右一）為南韓總統李在明（前左一）與夫人金惠景（前左二）舉行歡迎儀式。李在明用習近平去年11月訪韓時贈送的小米手機一起自拍。（歐新社）

南韓總統李在明正在中國進行國是訪問，他5日在社交平台上傳他用習近平贈送的小米手機與習近平夫婦的自拍照，兩人互動引發熱議。南韓青瓦台發言人姜由楨指出，兩人的自拍並非事先安排，是李在明於國宴後提議合影，習近平「欣然應允」。姜由楨還透露，習近平在餐敘中向李在明推薦了北京炸醬麵，李在明在品嘗後發表與南韓炸醬麵比較的心得。

李在明5日在社群上張貼多張照片，展示他用習近平去年11月出席南韓慶州APEC峰會期間贈送給他的小米手機，與習近平夫婦自拍，形容收獲了「人生照片」，並配文寫道「畫質不錯吧？」、「我們越走越近，韓中關係就越好」；「未來我們將更加頻繁地溝通，更緊密地合作」。

當時，習近平贈送小米手機時曾開玩笑稱「看看有沒有後門」，引起李在明拍手大笑。此次李在明特意攜帶該手機，被解讀為對當時交流的呼應。

韓聯社報導，姜由楨6日披露「習李會」細節指出，李在明在訪陸前開通了習近平贈送的小米手機，並在會談期間即興提議自拍，促成了這一輕鬆自然的互動，並形容為「情商外交」、「微笑外交」。

姜由楨還透露，國賓晚宴期間，習近平推薦北京炸醬麵作為主食，李在明品嘗後表示，相較南韓炸醬麵，中國版本口味更為清淡健康，現場氣氛愉悅融洽。

李在明還與中國外長王毅舉杯，呼籲共同維護東北亞和平穩定。王毅回應稱，半島長期和平穩定是兩國一致的目標。

姜由楨稱，雙方還就租借大貓熊展開討論。李在明提出，希望中方再向韓方租借1對大貓熊，安置於南韓第2大國家級動物園「光州牛峙動物園」。

李在明 習近平 南韓

