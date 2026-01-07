青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

5日在北京人民大會堂，中國國家主席習近平（前右二）與夫人彭麗媛（前右一）為南韓總統李在明（前左一）與夫人金惠景（前左二）舉行歡迎儀式。李在明用習近平去年11月訪韓時贈送的小米手機一起自拍。（歐新社）

南韓 總統李在明 正在中國進行國是訪問，他5日在社交平台上傳他用習近平 贈送的小米手機與習近平夫婦的自拍照，兩人互動引發熱議。南韓青瓦台發言人姜由楨指出，兩人的自拍並非事先安排，是李在明於國宴後提議合影，習近平「欣然應允」。姜由楨還透露，習近平在餐敘中向李在明推薦了北京炸醬麵，李在明在品嘗後發表與南韓炸醬麵比較的心得。

李在明5日在社群上張貼多張照片，展示他用習近平去年11月出席南韓慶州APEC峰會期間贈送給他的小米手機，與習近平夫婦自拍，形容收獲了「人生照片」，並配文寫道「畫質不錯吧？」、「我們越走越近，韓中關係就越好」；「未來我們將更加頻繁地溝通，更緊密地合作」。

當時，習近平贈送小米手機時曾開玩笑稱「看看有沒有後門」，引起李在明拍手大笑。此次李在明特意攜帶該手機，被解讀為對當時交流的呼應。

韓聯社報導，姜由楨6日披露「習李會」細節指出，李在明在訪陸前開通了習近平贈送的小米手機，並在會談期間即興提議自拍，促成了這一輕鬆自然的互動，並形容為「情商外交」、「微笑外交」。

姜由楨還透露，國賓晚宴期間，習近平推薦北京炸醬麵作為主食，李在明品嘗後表示，相較南韓炸醬麵，中國版本口味更為清淡健康，現場氣氛愉悅融洽。

李在明還與中國外長王毅舉杯，呼籲共同維護東北亞和平穩定。王毅回應稱，半島長期和平穩定是兩國一致的目標。

姜由楨稱，雙方還就租借大貓熊展開討論。李在明提出，希望中方再向韓方租借1對大貓熊，安置於南韓第2大國家級動物園「光州牛峙動物園」。