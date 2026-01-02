李在明4日起訪中 韓媒：中方曾要求明確反台獨、韓方難配合

南韓總統李在明與中國國家主席習近平2025年11月1日，在慶州博物館舉行會談。（新華社）

中國與日本 及台灣關係持續緊張之際，南韓 總統李在明 將於4日至7日對中國進行國事訪問，兩國外長在去年12月31日通話時，中方再次要求韓方遵守「一個中國」原則。朝鮮日報2日報導，有分析認為，中方在「習李會」上，也會希望南韓在台灣問題上明確表明立場。

根據報導，外交消息人士透露，在元首會談的幕後協調過程中，中方曾要求韓方表態「反對台獨」。南韓外長趙顯12月31日與中國外長王毅通話，協調李在明訪中事宜，雙方事後各自發布新聞稿，但中方聲明中「台灣」相關內容較多，韓方聲明則沒有涉台內容。

此外，日本首相高市早苗在國會就「台灣有事」作出答辯後，中日關係急劇惡化。王毅與趙顯通話時，譴責日方「一些政治勢力試圖開歷史倒車，為侵略殖民罪行翻案」，並表示相信「韓方會秉持對歷史和人民負責的態度，採取正確立場，維護國際正義，包括在台灣問題上恪守一個中國原則」。

南韓外國語大學教授康埈榮指出，這番表態意在向推動韓美日合作的南韓傳遞訊息，不要像日本一樣在台灣問題上選邊站。

中方還透露，趙顯在通話中表示：「李在明總統非常重視與中方的合作，尊重一個中國立場的方針沒有改變。」

「朝鮮日報」指出，中方公開韓方未對外發布的趙顯發言，顯然意在為韓方立場定調，但考量韓美關係等因素，南韓在台灣問題上難以配合中方立場。因此，有分析認為，正如中國國家主席習近平2025年對南韓國是訪問時一樣，李在明此行恐難發表涉及安保議題的聯合聲明等文件。

南韓政府消息人士表示，考量中方不願將「朝鮮半島無核化」寫入文件，韓方也無法輕率提及台灣問題，雙方討論重點預料將集中於雙邊關係與民生成果。在此情況下，南韓政界部分人士一直期待李在明在中日之間發揮「調解作用」一事。預計也會難以實現。