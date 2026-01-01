我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華女大學開始存退休金 24歲已達六位數

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為這辦會員

韓媒評李在明訪中：核潛艇等議題仍棘手不容過度樂觀

中央社1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓總統李在明1月4日至7日將對中國進行國是訪問。(歐新社)
南韓總統李在明1月4日至7日將對中國進行國是訪問。(歐新社)

中韓日前同時宣布，南韓總統李在明1月4日至7日將對中國進行國是訪問。韓聯社報導，雖然中韓兩國元首短時間內就互訪，意味著兩國關係正快速回暖，但中國在黃海設置構造物、韓國擬引進核潛艇等仍是雙方的棘手議題，因此不容過度樂觀。

中國外交部及南韓總統府2025年12月30日同時宣布，李在明將於今年1月4日至7日對中國進行國是訪問。韓方並提到，李在明屆時將與中國國家主席習近平舉行會談。這將是南韓總統時隔6年後首度訪中。

2025年10月底，習近平曾藉出席亞太經濟合作會議（APEC）慶州峰會之機訪問韓國，是他時隔11年後再度訪韓，並與李在明會晤。報導指出，韓中元首在李在明就職僅7個月內及兩人會面僅2個多月就實現互訪，意味著韓中關係正快速回暖，而李在明此行能否藉此推動韓方提出的「朝鮮半島和平共處進程」，受到韓方關注。

報導分析，如果李在明此行爭取到中國對朝鮮半島和平構想的支持，不僅有助於推動北韓重返對話，也將為李在明今年全面推動「朝鮮半島和平共處進程」的目標，注入更大動力。

這則報導提到，根據預測，李在明此次訪中將進一步鞏固韓中雙邊溝通管道，並以經濟領域為中心致力於恢復雙邊合作關係。

同時，南韓娛樂業還期待李在明這次訪中能為韓國娛樂業在中國恢復舉辦K-POP演唱會掃除障礙。而中方是否會藉此機會鬆綁「限韓令」，也引發關注。

但報導強調，中韓關係在所處的國際環境下，仍不容過度樂觀。目前美中摩擦、日中矛盾、美日韓一方與中俄北韓一方對立等因素仍在。況且，中方在黃海的韓國專屬經濟區（EEZ）內設置構造物、中國漁船在韓國EEZ海域非法捕撈，以及韓國擬引進核動力潛艇等事項，可能成為今後中韓雙方面臨的棘手議題。

李在明 南韓 北韓

上一則

金正恩攜女金主愛 首赴錦繡山太陽宮謁陵

下一則

「有人從頭到腳在燃燒」目擊者還原瑞士酒吧火災當下

延伸閱讀

中韓外長通話 王毅批日「一些政治勢力試圖開歷史倒車」

中韓外長通話 王毅批日「一些政治勢力試圖開歷史倒車」
南韓總統李在明 明年1月4日訪北京見習近平

南韓總統李在明 明年1月4日訪北京見習近平
南韓鳳凰旗回家 李在明首度入主青瓦台辦公

南韓鳳凰旗回家 李在明首度入主青瓦台辦公
南韓鬆綁閱覽北韓黨報權限 李在明：難道民眾會被牽著鼻子走？

南韓鬆綁閱覽北韓黨報權限 李在明：難道民眾會被牽著鼻子走？

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31
美軍沖繩基地。(美聯社)

共同社：駐日美軍移師關島計畫調整 考量台灣有事

2025-12-27 15:52

超人氣

更多 >
福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」
公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境