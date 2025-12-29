俄軍將在「北方四島」軍演2個月 俄外長稱「台灣有事」時支持中國

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯外長拉夫羅夫日前受訪塔斯社於28日刊出，他再度對台灣發生緊急狀況表態，稱將支持中國維護領土完整。(美聯社)
俄羅斯外長拉夫羅夫日前受訪塔斯社於28日刊出，他再度對台灣發生緊急狀況表態，稱將支持中國維護領土完整。(美聯社)

中共解放軍29日宣布在台灣周邊5個區域進行軍演，並首度劍指「外部干預勢力」，就在前一日，俄羅斯官方通訊社塔斯社28日刊出俄羅斯外長拉夫羅的訪問，他就「台灣有事」表態，稱屆時「俄羅斯將支持中國」。日本產經新聞28日報導，俄方通告將自2026年元旦起，在俄方宣稱主權的北方四島周邊實施為期2個月的射擊演習，日本政府已透過外交管道提出嚴正抗議並密切關注。

讀賣新聞報導，拉夫羅夫在28日刊出的訪問中表示，2001年中俄簽署的《中俄睦鄰友好合作條約》已就台灣議題的基本立場作出規範，條約原則之一是「在國家統一與領土完整問題上相互支持」。他並稱台灣是「中國不可分割的一部分」，俄方反對台灣獨立。

拉夫羅夫也將台灣問題定位為「中國內政」，聲稱中國為捍衛主權與領土完整「擁有一切法律依據」。談到日本，他以增加防衛費等動向為例，指稱「日本領導層正加速軍事化」，將對地區穩定造成「有害影響」，並對日方作出牽制。

塔斯社指出，在2024年10月，中俄建交75周年之際，拉夫羅夫曾撰文強調，西方國家正蓄意加劇台灣海峽的緊張局勢。

產經新聞28日引述日本政府相關人士指出，俄羅斯已通告將自2026年1月1日至3月1日，在北方四島周邊、色丹島以北劃定多個區域，每天實施射擊演習。日本政府已表明此舉「與我國立場不相容」，並將持續掌握俄方動向。

北方四島指國後、色丹、齒舞、擇捉等島嶼，日本主張這些島嶼屬其固有領土、位於北海道周邊；俄羅斯則將其視為千島群島的一部分並實際管轄，雙方自二戰末期以來在北方四島的主權歸屬上長期僵持。

產經報導並稱，俄方今年幾乎每月都通告在同一帶演訓，4月更曾指定涵蓋北海道近海與北方四島在內的廣大海域；日方雖反覆抗議，但通告累計達9次。

另據產經，俄羅斯10月以政令為北方四島的2座無人島命名。日本方面認為，俄方透過「命名」等行政動作，試圖把其管轄地位制度化，進一步鞏固為既成事實。

值得注意的是，自民黨參議員鈴木宗男26日甫訪俄與其外交部官員會談，稱已轉達首相高市早苗對俄政策的「思路」，並就北方四島原島民恢復掃墓、重啟日俄漁業協定等交換意見；不久後俄方即作出演訓通告，引發日方高度關注。

