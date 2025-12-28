重磅快評／日本剪不斷的大熊貓依戀

日本將面臨50幾年來第一次全國沒有大貓熊的情況。圖為民眾圍觀上野動物園的大熊貓曉曉。（歐新社）

日本 首相高市早苗 一席「台灣有事」談話意外引發中日關係緊張，甚至一向被視為中日友好的大熊貓 也遭波及，日方社會轉而視大熊貓為中方情緒勒索，決定下月底前將日本境內最後一對大熊貓曉曉、蕾蕾送回中國。東京都政府做這出這項決定才幾天，立刻見識到大熊貓在日人心中的分量太超乎想像。

東京都政府決定辦(再看一眼)的送別活動，讓大熊貓迷到上野動物園看曉曉、蕾蕾一眼，大熊貓迷在上野動物園得排上3、4小時的隊，才能走到大熊貓欄舍外，約只能看大熊貓1分鐘。都政府估算每天約有近5千大熊貓迷排隊，到1月底約有20萬人可以再看大熊貓一眼。活動才幾天，東京都政府發現人們對大熊貓的愛憐遠超過想像。

曉曉、蕾蕾，是1972中日邦交正常化後，日本首次獲贈第一對大熊貓康康、蘭蘭以來，現有最後一對大熊貓，曉曉、蕾蕾送返中國後，日本將處於零熊貓狀態。這幾天上野動物園擁擠的想再看大熊貓一眼的人潮，喚醒做出送大熊貓回中國決定的東京都政府官員，如果說大熊貓對日本人是情勒，那也是日本人自願的。

許多老日本回憶起1972年冬天康康、蘭蘭初抵達東京的情形，日方簡直是以歡迎國家元首到訪日本的軍禮相迎。當時大熊貓專機飛抵日本，自衛隊出動戰鬥機編隊護航，飛機著陸後警車開道送到上野動物園。康康、蘭蘭與動物園遊客見面後，立刻創下上野的遊客紀錄，周邊商品熱銷也是空前，為日本帶來空前的經濟效益，也持續提升日本人對中國的關注度與好感。

大熊貓送回中國經濟的影響也讓東京當局嚇到。消息披露後，中國飛日本已有46條航線、近2千航班取消。自1972日本首次見到大熊貓，經濟利益大到難以想像，同樣的，送大熊貓返中的影響也必然巨大，東京都正在思考降低大熊貓返中的負面效益。