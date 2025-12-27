釣魚台海域驚現辱日船隻？日海保廳證實無此船、疑為偽造訊號

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
全球船舶追蹤情報網站近日顯示釣魚台列嶼附近海域出現一艘船名辱日的貨船，經查極有可能是有人發出偽造訊號。資料照片。（路透/共同社）
全球船舶追蹤情報網站「MarineTraffic」近日顯示，釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）附近海域出現一艘船名帶有侮辱日本字眼的船隻。提供該平台服務的Kpler公司表示，極有可能是有人發出偽造訊號，目前已就此展開調查。

▲ 影片來源：X＠Sankei_news（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

日本NTV電視台與產經新聞報導，「MarineTraffic」透過接收船舶所發出的定位等訊號，讓使用者能在地圖上即時掌握全球船舶動向。自12月起，釣魚台周邊海域開始顯示一艘船名為「F*ck Japan」的船隻。

NTV指出，這個船名用語極為強烈，實在難以想像會是正式登記的船舶名稱。船舶自動識別系統（AIS）資料顯示，該船自22日晚上8時1分起，以航速0節停泊在距釣魚台北方約155公尺的海域。截至26日下午5時，釣魚台周邊海域除這艘船外，另顯示有4艘中國海警局船隻活動。

資料顯示，這艘船隻為貨船，全長113公尺、船寬16公尺，目的地標示為福建省漳州市，預計抵達時間顯示為7月26日晚上8時，時區標示為與北京相同的「GMT＋8」，並顯示分配有水上行動業務識別號碼（MMSI）「415280712」。不過，國際海事組織（IMO）資料庫中並無相關紀錄。此外，MMSI前三碼為國家或地區代碼，「414」代表中國，「416」代表台灣，而「415」則不存在。

負責釣魚台列嶼周邊海域監視與警戒任務的日本海上保安廳第十一管區海上保安本部表示，經確認現場實際上「並未發現有該類船舶」。海保相關人士指出，目前仍不清楚是何人、從何處發送這類偽造訊號。

Kpler公司日本負責人指出，極有可能是接收到某人發出偽造的訊號，研判這是一起「誘騙」（spoofing）行為，並表示已著手調查訊號的發送來源，將於近日內停止顯示該船隻資訊。

