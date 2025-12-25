我的頻道

擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休

姜昆在加州過節高唱「我愛我的祖國」 惹罵聲

中國要求旅行社減少赴日簽證 將旅客數降至6成

記者廖士鋒／即時報導
中國旅行社據報已被官方要求減少赴日遊客數量；圖為京都通往清水寺的街道擠滿遊客。（路透）
日本首相高市早苗11月初的涉台言論引發與中國之間強烈的外交風波至今仍未平息，日媒披露，中國有關部門已要求境內旅行社減少赴日簽證申請數量，把赴日遊客人數減至以往的6成。

共同社援引對業內人士等的採訪指出，中國有關部門要求國內旅行社減少赴日簽證申請數量，把赴日遊客人數減至以往的6成。先前中國政府曾提醒公民避免前往日本，減少赴日遊客數，或意在打擊日本旅遊業。

此外，報導引述中國旅遊業相關人士透露，在高市國會答辯後的11月下半月，有關部門向大型旅行社下達指示，要求將赴日簽證申請數量削減至以往的6成，舉出理由是日本治安惡化。原本被認為會執行至12月，但據稱進入12月後，旅行社被要求將該措施延續至明年3月。

有其他媒體報導，中國的指示暫時僅針對團體旅遊，個人遊（FIT）則不受影響。

不過對於日媒披露的消息，中國文旅部官網並未有相關公告。

日本國家旅遊局的估算數據顯示，1至11月訪日外國人達到3906.56萬人次，全年突破4,000萬人次已成定局。按國家或地區分，中國最多，約為876萬人；台灣位列第3，約為617萬人次。中國與日本關係惡化對訪日遊客動向的影響正在顯現。共同社報導，日本部分地方政府將熱切的目光投向了來自台灣的遊客。

