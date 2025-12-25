我的頻道

乾洗髮成分是玉米澱粉 醫：只能看起來不油 不具洗淨力

中國對美稀土出口留下2伏筆 2026年恐觸發新一輪衝突

南韓核潛艦剛有新進度 北韓隔日公布金正恩指導核潛工程

編譯周辰陽／即時報導
北韓國家領導人金正恩近日親臨指導排水量8700噸級的「核動力戰略飛彈潛艦」建造工程。（路透資料照片）
北韓國家領導人金正恩近日親臨指導排水量8700噸級的「核動力戰略飛彈潛艦」建造工程。（路透資料照片）

北韓官媒朝中社25日報導，北韓國家領導人金正恩近日親臨指導排水量8700噸級的「核動力戰略飛彈潛艦」建造工程，並以強硬措辭譴責南韓推動建造核子潛艦，指此舉將「加劇不穩定」，也對北韓的國家安全構成威脅。

韓聯社指出，朝中社未提及金正恩視察的確切時間，但從隨行的女兒金主愛所穿服裝，她19日出席咸鏡南道新浦市地方工廠完工儀式時相同研判，可能就是在同一天。

根據韓聯社轉述的朝中社報導，金正恩表示，韓美近期商定推進推進南韓核子潛艦研發計畫，將會進一步加劇鮮半島地區不穩定，並將此舉視為嚴重侵犯北韓國家安全與海上主權的攻擊行為，也是必須予以應對的安全威脅。

金正恩指出，北韓的「國家安全保障政策與制敵原則」毫無變化，並重申拒絕無核化的立場，強調勞動黨和政府將堅定不移地推進建立能讓敵方畏懼的核武系統，以打造永久的和平環境，確保絕對安全。

韓聯社指出，北韓今年3月曾公布正在推動建造核子動力戰略飛彈潛艦的消息，但當時僅發布艦體下方的局部照片。南韓此次剛宣布韓美兩國商定，將另簽協議推動南韓引進核動力潛艦，北韓隔天便報導金正恩視察核子潛艦建造現場，不僅首度公開潛艦整體外觀，也首次揭露其排水量。外界認為，北韓此次宣傳正在建造續航時間長、配備核子載具的潛艦，意在強調韓美「無核化意圖」不會得逞，同時凸顯具備遏制能力。

此外，分析指出，北韓正在建造「核子動力戰略飛彈潛艦」可搭載攜帶核彈頭的潛射彈道飛彈（SLBM），還有可能裝備可攜帶核彈頭的潛射巡弋飛彈（SLCM）。相較之下，南韓推動建造的核子潛艦將搭載傳統武器，北韓卻仍以「侵犯海上主權」為由批評南韓。

