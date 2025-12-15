我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

誰在碰瓷？僅距200米 美中衛星驚險擦肩而過

台灣是否適用日本集體自衛權？高市早苗：對象極為有限

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗16日在參議院預算委員會表示，除了美國之外，可能納入日本行使集體自衛權的條件範圍有限，台灣是否屬於適用對象「將依個別具體情況加以判斷」。(路透)
日本首相高市早苗16日在參議院預算委員會表示，除了美國之外，可能納入日本行使集體自衛權的條件範圍有限，台灣是否屬於適用對象「將依個別具體情況加以判斷」。(路透)

共同社報導，日中因日相高市早苗台灣有事」答詢持續僵持之際，日本首相高市早苗16日在參議院預算委員會表示，除了美國之外，可能納入日本行使集體自衛權的條件範圍有限，至於台灣是否屬於適用對象，她指出，「將依個別具體情況加以判斷」。

高市16日答詢時表示，除了美國之外，可能被納入集體自衛權行使要件中「與日本具有密切關係的他國」範圍者，「將屬於相當有限」。至於台灣是否屬於適用對象，她指出，「將依個別具體情況加以判斷」。

高市11月7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，可能構成安全保障法制中，日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。

中國對高市這番言論強烈不滿，一個多月來動作頻頻，中國外交部最新在15日甫宣布制裁我國行政院政務顧問、日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂。高市當日接受質詢也曾說，針對中國與台灣相關議題，日本政府的方針是「期待透過對話實現和平解決」，並強調這是日本一貫立場。

「存立危機事態」（存亡危機事態）是日本2015年通過安全保障法制時的新增規定，意指即使日本沒有遭到直接攻擊，但美國等與日本密切相關的他國遭到武力攻擊，進而形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」，是日本自衛隊可行使受限的集體自衛權要件之一。

日本 高市早苗 台灣有事

上一則

俄烏停戰計畫完成90% 川普鬆口對烏安全保證

延伸閱讀

中國駐聯大使就「台灣有事」告狀安理會 日大使冷回：發言不恰當

中國駐聯大使就「台灣有事」告狀安理會 日大使冷回：發言不恰當
高市早苗再對台海立場表態 盼和平解決問題

高市早苗再對台海立場表態 盼和平解決問題
岩崎茂遭中制裁後 日外相重申日中聯合聲明「尊重中國對台立場」

岩崎茂遭中制裁後 日外相重申日中聯合聲明「尊重中國對台立場」
日本明年防衛費預算578億美元創新高 聚焦沿岸防衛、反擊能力

日本明年防衛費預算578億美元創新高 聚焦沿岸防衛、反擊能力

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條