回敬中俄繞飛 美日戰機聯合軍演 B-52轟炸機、F-15伴飛

編譯盧思綸、周辰陽／綜合報導
日本防衛省11日發布照片證實，美出動B-52轟炸機(圖前方)與日本自衛隊的F-15戰機(後方兩架)，在日本海上空進行聯合軍事演習。(路透)
日本防衛省11日發布照片證實，美出動B-52轟炸機(圖前方)與日本自衛隊的F-15戰機(後方兩架)，在日本海上空進行聯合軍事演習。(路透)

路透報導，日本防衛省11日證實，美國兩架具核武投射能力的B-52戰略轟炸機10日與日本戰機在日本海上空進行聯合演訓。這被外界視為華府與東京的明確軍力展示，回應中國與俄羅斯戰機近日於日本周邊聯合演訓。這是自中國上周開始在區域內進行演訓以來，美國首次展現軍力。

日本防衛省聲明，日美在此次行動中「重申堅決反對任何片面以武力改變現狀的企圖」，並確認日本自衛隊與美軍的備戰態勢。

防衛省表示，參與演訓的包括美軍兩架B-52轟炸機，以及自衛隊的三架F-35匿蹤戰機與三架F-15制空戰機。

中俄軍方9日在日本周邊實施長距離聯合巡航，一度多達15架中俄軍機同時行動繞飛日本，航空自衛隊緊急升空應對。日本表示此舉「明顯在對日本示威」，對日本國家安全構成重大威脅。

美方也首度就中國軍機以雷達照射日本軍機一事發表聲明，批評中國行動不利區域和平。

另一方面，日本防衛大臣小泉進次郎10日晚間與北約秘書長呂特、義大利防長克羅塞托舉行視訊會談，會中就中俄引發的安全緊張情勢表達「深切憂慮」。

防衛省在聲明中指出，日本將確認加強與呂特及克羅塞托合作，並重申對相關發展採取「冷靜且堅定」的回應。

就日本先前指控中方戰機雷達照射日機一事，人民日報旗下的新媒體「俠客島」11日刊文指，中方已提前向附近海域日艦現場通報，且日方軍艦通過無線電確認收到。但日本防衛大臣小泉進次郎開記者會，言之鑿鑿地說事先沒有收到中方的通報，說中方是挑釁。中方出示證據反駁後，小泉進次郎才稱通報未包含訓練規模和具體場所，「沒有足夠資訊」。

川普政府11日試圖在安撫東京以及避免與北京增加摩擦之間取得平衡，並強調與雙方維持良好關係的重要性。

日經亞洲報導，白宮發言人李維特被問及，美國是否擔心中日可能爆發軍事衝突，以及美方可能採取何種行動時，李維特說：「總統與日本新任首相關係非常好。」接著很快補充指出：「我們幾個月前去亞洲時，他很高興能與她會面，之後雙方也通了幾次電話。」她又說：「日本是美國的重要盟友，這點從他們的個人關係以及美日持續的貿易往來都能看出。」

她同時強調川普與習近平之間的個人關係，並表示：「總統與習主席也保持良好的工作關係，他認為這對我們國家是一件好事。」

