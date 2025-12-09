我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日中關係惡化恐衝擊經濟 高市：日本對於對話持開放態度

提升情緒外 研究：音樂可減焦慮增藥效 有望強化腦疾治療

NHK揭雷達照射事件中日戰機相距52、148公里 日防相：事前未收到通報

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在這張日本防衛省6月8日拍攝並於8日公布的資料照片中，可見到一架中國人民解放軍的殲-15戰鬥機。（歐新社）
在這張日本防衛省6月8日拍攝並於8日公布的資料照片中，可見到一架中國人民解放軍的殲-15戰鬥機。（歐新社）

日本航空自衛隊F-15戰機6日兩度在沖繩縣沿海外的公海上空，遭中國解放軍航艦「遼寧號」的殲-15艦載機「斷斷續續」雷達照射。日本防衛官員傳出曾試圖透過熱線聯繫中方，但並未接通。NHK 9日披露當時的詳細情況，日本官房長官與防衛大臣則批評中方舉動是「超出飛機安全飛行必要範圍的危險行為」。

NHK報導，防衛省尚未公開當時的詳細情況，但經採訪相關人士得知，中日戰機在兩次事件中的距離分別約為52公里與148公里，防衛省正在進一步分析中方的情況及意圖。此外，中方據了解曾在現場層級事先通告日方，將進行航艦起降訓練。

根據日經亞洲披露，防衛官員8日向議員說明情況時透露，「我方嘗試致電，但對方並未接聽。」一名資深官員也說：「日方打了熱線，但並未發揮作用。」

共同社報導，小泉在首相與全體閣僚出席的眾議院預算委員會上，就此事表示批評，稱「這是超出飛機安全飛行必要範圍的危險行為。」並表示將全力確保警戒監視活動的周全與安全。至於是否使用自2023年起運作的防衛當局高層熱線，他則未作說明。

時事通訊社報導，針對中方宣稱已事先公布訓練海空域的說法，小泉則表示：「我並不認為已經事前收到NOTAM（飛航通告）或航行警報的通報。」

戰機雷達用於飛彈發射前的火控以及周邊搜索，對於中方宣稱殲-15的雷達照射是為確保飛行安全屬「正常操作」，日本官房長官木原稔9日也在記者會上反駁指出：「斷斷續續的照射是超出飛機安全飛行必要範圍的危險行為。」

木原並就中方在飛行訓練時開啟搜索雷達的說法強調：「即使是用於周圍搜索等情況，從避免突發狀況的角度也不會進行斷斷續續的照射。」

日本 解放軍 眾議院

上一則

停留約1小時…9架中俄軍機進入南韓防空識別區 韓急派戰機出動

延伸閱讀

停留約1小時…9架中俄軍機進入南韓防空識別區 韓急派戰機出動

停留約1小時…9架中俄軍機進入南韓防空識別區 韓急派戰機出動
川普對日F-15遭雷達鎖定保持緘默 外媒：日中熱線打不通 東京遇考驗

川普對日F-15遭雷達鎖定保持緘默 外媒：日中熱線打不通 東京遇考驗
「菜鳥的危險行為」日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

「菜鳥的危險行為」日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線
解放軍殲-15雷達照射日戰機 日相抗議 中方反控

解放軍殲-15雷達照射日戰機 日相抗議 中方反控

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
海濱小鎮曾風景如畫 如今「天堂變煉獄」同一街3起謀殺

海濱小鎮曾風景如畫 如今「天堂變煉獄」同一街3起謀殺
張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平