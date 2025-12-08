「菜鳥的危險行為」日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
日本防衛大臣小泉進次郎（中）7日表示，日本自衛隊戰機6日兩度遭中國航艦遼寧號艦載機以雷達照射，東京表達強烈抗議。（美聯社）
日本防衛大臣小泉進次郎（中）7日表示，日本自衛隊戰機6日兩度遭中國航艦遼寧號艦載機以雷達照射，東京表達強烈抗議。（美聯社）

日本自衛隊戰機6日兩度遭中國航艦遼寧號艦載機以雷達照射，東京表達強烈抗議；北京7日反指自衛隊多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重危及飛安。日方8日再駁斥，稱北京說法並不屬實。

為何一次雷達照射足以引發日方高度警戒，甚至讓防衛省罕見主動公布細節？目前尚不清楚這次解放軍雷達照射的性質，但日媒報導指出，若是火控雷達則茲事體大，已踩到各國軍隊默守的紅線。現已退役的自衛隊前空軍參謀長（航空幕僚長）杉山良行分析認為，中共海空軍「因欠缺國際實戰經驗，較可能出現危險舉動」。

曾有緊急升空經驗的杉山解釋，火控雷達（fire-control radar）不同於一般搜索雷達，屬於直接攻擊裝備。一旦啟動並將準星指向目標，即形成俗稱的「鎖定」（lock-on）狀態，代表可隨時發射飛彈。此時，被鎖定的戰機座艙會立刻響起警報，但飛行員無法得知距離，只能依照判斷以高速機動脫離對方射程。

杉山說，各國軍隊普遍有共識，除非出於安全必要，不會輕易使用火控雷達，在國際上被視為越線挑釁，極易引發誤判與衝突升級。

杉山表示：「中國海、空軍因欠缺國際實戰經驗，較可能出現危險舉動。」他並指出，這點與俄羅斯軍方形成對比。俄軍不會讓戰鬥機逼近或碰撞對方緊急升空的機體，因雙方皆搭載攻擊性武器，稍有失誤便可能引發重大事故。此外，俄方的信息收集機與轟炸機多採單獨飛行，也是為避免不測，屬國際間的基本常識。

杉山並指出，中國空軍內部依然存在「即使動作危險也無妨」的思維。雖然相關情況近年有所減少，但解放軍軍機在國際空域異常接近他國軍機、甚至發射熱焰彈的案例仍時有所聞。

他強調，部分飛行員可能為了升遷而揣測政治領導層意向，在未經上級指示下做出激進行動；2001年美軍偵察機在海南島迫降的碰撞事故，即曾被指出與中國飛行員的擅自行為有關。

杉山表示，這次雷達照射事件究竟源於體制文化、個別決策或其他因素，甚或日相高市早苗「台灣有事」答詢等，目前仍無法斷言。

但他提醒，日中之間用於避免誤判的熱線「幾乎未發揮功能」，應由負責該空域的航空自衛隊南西航空方面隊與中國東部戰區重建有效溝通機制。

杉山提到，他過去在國際研討會與中共軍官接觸時，對方曾質疑，國防白皮書的內容都是可公開的，「沒有機密的白皮書毫無意義」，顯示中方當時對安全合作中「建立互信」的概念理解不足。他說，之後在持續溝通下，中國軍方才開始出版白皮書。

