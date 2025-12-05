我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

記者黃國樑/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英國《泰晤士報》5日報導，英國最負盛名的科研機構候任會長稱，與中國相比，英國的大學愈來愈像第三世界水平。即將第二次擔任英國皇家學會會長的保羅．納斯呼籲英國與中國保持密切的科研合作，他表示，「如今，如果你去參觀中國那些不斷發展的科學，會發現它們令人嘆為觀止。」

環球時報引述該報導稱，這位76歲的諾貝爾生理學或醫學獎得主表示，中國正在大力進行科研投入，而英國和美國的科學家卻面臨經費緊張的問題，尤其是在美國某些領域，其研究還受到政治因素的限制。

納斯對英國科研經費狀況發出警告，稱英國政府對科研的直接投入僅佔國內生產總值（GDP）約0.5%，使英國在經合組織成員國中的排名僅處於中下游水準。他也提到，英國科學家受到許多制約：行政支援不足、技術基礎設施投資缺失，以及科學研究經費以小額、僵化的專案包形式發放。

對於上述問題，身為英國頂尖科學家的納斯認為，「中國認為科學將推動其經濟發展，英國和中國的這種思維差異簡直天差地別」。

《泰晤士報》報導稱，2023年，納斯主導了一項評估，結論認為英國的科學研究生態「脆弱、岌岌可危，急需改革」。相較之下，中國的專注已經開始帶來回報，因為在納斯發布評估報告的同年，中國首次在自然指數上超過美國。

該指數是衡量生命科學、物理學、化學以及地球與環境科學領域頂尖期刊高品質論文發表的基準。儘管美國在健康研究領域仍然領先，但綜合來看，中國發表的頂級研究論文數量超過了其他國家。

諾貝爾

上一則

周刊文春雜誌：日官員透露川普與高市早苗通話 措詞嚴厲

下一則

日防相：與那國島部署飛彈計畫3年前就訂 北京為何現在才跳腳？

延伸閱讀

英國女子2018年毒害身亡 調查：普亭有道德責任

英國女子2018年毒害身亡 調查：普亭有道德責任
誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面
蘋果CEO庫克最快明年卸任 接棒人選可能是他

蘋果CEO庫克最快明年卸任 接棒人選可能是他
庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

熱門新聞

印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」
洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注

洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型