韓媒：北韓官媒批美 意在強化中俄朝3方協調

2025年11月23日，日本防衛大臣小泉進次郎(左)本月23日視察位於日本南部沖繩縣石垣島的日本陸上自衛隊石垣營地，會見日本陸上自衛隊士兵。(路透)

北韓 官媒朝中社28日刊登題為「成為區域局勢不穩根源之美國魯莽軍事蠢動」評論，批評美國自今年初起就嚴重威脅朝鮮半島與周邊地區的戰略穩定，在今年即將結束之際更赤裸裸地展現。

該評論寫道，美國是威脅和平穩定、破壞戰略安全平衡的元凶，此一事實已在區域內「擁有自主權國家」的認知中。

該評論舉在美國屬地關島外海舉行的美國與南韓聯合反潛演習「沉默鯊魚」，和美陸戰隊在靠近台海的日本 與那國島設「前進械彈油料補給點」等為例。

韓聯社28日報導說，該評論中的區域內擁有自主權國家應是指北韓與中國。尤其值此日相高市早苗 「台灣有事」答詢內容加劇中日關係緊張，與美國愈來愈明確展現想將駐韓美軍作為牽制中國的手段之際，該評論被解讀為北韓旨在強化與中國及俄羅斯的三方協調。

另據中國官媒新華社28日報導，對日本將按計畫在與那國島部署飛彈，俄國外交部發言人沙卡洛娃27日表示，俄方密切關注日本政府推動「再軍事化」進程中的言行，並已多次透過外交管道向日方示警，反對日本以任何藉口及方式部署飛彈。