美國明年主辦G20 派低階官員交接 遭南非以1理由拒絕

於南非 舉辦的20國集團(G20)峰會23日閉幕，川普 政府抵制未派代表出席，閉幕式僅派一名駐南非大使館 官員前往交接下屆主辦權，但遭南非拒絕。

美聯社報導，美國本應在這次會議中接下輪值主席國職務。南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)在約翰尼斯堡敲擊木槌宣布本屆峰會閉幕後，通常情況下木槌便會交給下一屆輪值主席國的領袖，但沒有一位美國官員到場接受。

白宮表示，他們臨時決定派遣一名駐南非大使館官員出席G20主席交接儀式。但南非拒絕了這項提議，稱拉瑪佛沙將權力移交給一名低級別的使館官員是一種侮辱。最終南非外交部稱沒有美國代表團獲得峰會認證；權力交接將稍後進行，可能在其外交部舉行。

拉瑪佛沙在閉幕式上說道：「此次20國集團峰會正式落下帷幕，現在將輪到下一任主席國──美國，我們明年再見。」他的演講中隻字未提美國缺席。川普曾表示，明年將在他自己位於佛州多羅(Doral)的高爾夫俱樂部舉辦G20峰會。

美國因川普聲稱南非正在暴力迫害其南非白人(Afrikaner)少數群體而抵制這場峰會，這本應是促進富裕國家和發展中國家團結的場合。南非亦打破傳統，開幕式就宣布共識宣言，該宣言關注氣候變遷、全球財富不均、天災重建、降低債務、綠色能源轉型等議程；G20成員國包括中國、俄羅斯、法國、德國、英國、日本、加拿大都支持這項宣言，不過川普政府仍對這些議題嗤之以鼻。

南非力挺其G20宣言，認為這是峰會的勝利，也是在川普政府「美國優先」外交政策下國際合作的勝利。然而G20宣言只是成員國達成的一般協議，並不具法律約束力，其長期影響以及解決諸如俄烏戰爭、中東緊張局勢等重大全球危機方面的有效性也備受質疑。

這份宣言僅在呼籲結束全球衝突的概括喊話中提及烏克蘭一次。主要歐洲國家、歐盟、俄羅斯領導人或代表團皆出席峰會，但似乎未影響俄烏戰爭。