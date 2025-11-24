我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

美國明年主辦G20 派低階官員交接 遭南非以1理由拒絕

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
G20峰會23日在南非約翰尼斯堡閉幕，各國領袖互道珍重。美國川普總統抵制南非的種族政策沒有參加。(路透)
G20峰會23日在南非約翰尼斯堡閉幕，各國領袖互道珍重。美國川普總統抵制南非的種族政策沒有參加。(路透)

南非舉辦的20國集團(G20)峰會23日閉幕，川普政府抵制未派代表出席，閉幕式僅派一名駐南非大使館官員前往交接下屆主辦權，但遭南非拒絕。

美聯社報導，美國本應在這次會議中接下輪值主席國職務。南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)在約翰尼斯堡敲擊木槌宣布本屆峰會閉幕後，通常情況下木槌便會交給下一屆輪值主席國的領袖，但沒有一位美國官員到場接受。

白宮表示，他們臨時決定派遣一名駐南非大使館官員出席G20主席交接儀式。但南非拒絕了這項提議，稱拉瑪佛沙將權力移交給一名低級別的使館官員是一種侮辱。最終南非外交部稱沒有美國代表團獲得峰會認證；權力交接將稍後進行，可能在其外交部舉行。

拉瑪佛沙在閉幕式上說道：「此次20國集團峰會正式落下帷幕，現在將輪到下一任主席國──美國，我們明年再見。」他的演講中隻字未提美國缺席。川普曾表示，明年將在他自己位於佛州多羅(Doral)的高爾夫俱樂部舉辦G20峰會。

美國因川普聲稱南非正在暴力迫害其南非白人(Afrikaner)少數群體而抵制這場峰會，這本應是促進富裕國家和發展中國家團結的場合。南非亦打破傳統，開幕式就宣布共識宣言，該宣言關注氣候變遷、全球財富不均、天災重建、降低債務、綠色能源轉型等議程；G20成員國包括中國、俄羅斯、法國、德國、英國、日本、加拿大都支持這項宣言，不過川普政府仍對這些議題嗤之以鼻。

南非力挺其G20宣言，認為這是峰會的勝利，也是在川普政府「美國優先」外交政策下國際合作的勝利。然而G20宣言只是成員國達成的一般協議，並不具法律約束力，其長期影響以及解決諸如俄烏戰爭、中東緊張局勢等重大全球危機方面的有效性也備受質疑。

這份宣言僅在呼籲結束全球衝突的概括喊話中提及烏克蘭一次。主要歐洲國家、歐盟、俄羅斯領導人或代表團皆出席峰會，但似乎未影響俄烏戰爭。

南非 川普 大使館

上一則

東京卡車衝上人行道 2人重傷昏迷 涉事車頭撞爛

下一則

COP30／今年峰會6特點 貿易、地緣政治相隨

延伸閱讀

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼
澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求

澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求
格林退出政壇 親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出

格林退出政壇 親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出

熱門新聞

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
日本首相高市早苗（背對鏡頭者）在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼（左）熱情擁抱；法國總統馬克宏（右）站在梅洛尼身旁。（路透）

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台