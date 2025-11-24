COP30／今年峰會6特點 貿易、地緣政治相隨

我的頻道

編譯林文彬／綜合報導
聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議(COP30)22日落幕，這場會議除了討論氣候議題，貿易和地緣政治也如影隨形，綜合國際媒體彙整資訊可總結出六大特點。

1.各國對化石燃料看法落差仍大：協議根本未提及許多國家支持的化石燃料淘汰路線圖，讓許多會議代表既失望又憤怒。一些國家堅持COP30應推進協助各經濟體逐步淘汰化石燃料的具體行動，但對其他國家，如中國和俄羅斯等石油國家而言，任何與逐步淘汰化石燃料有關的新義務都是「紅線」。

2.氣候「調適」獲重視：COP30通過一項要求，用於調適的資金2035年前將增加兩倍，凸顯各國認同氣候損害已是現在進行式，需要立即採取調適措施。

3.貿易和關鍵礦產也是氣候議題：中國和其他國家對歐盟碳稅感到不滿，批評人士認為課徵碳稅形同懲罰其他國家對歐盟出口，這些不滿已納入最終協議。

此外，會議代表也在協商文本草案中，強調開採和加工鋰及鈷等關鍵礦物帶來的風險。

4.美國缺席仍發揮影響力：已開發國家協商代表緬懷美國扮演驅動野心的角色及外交影響力，但美國總統川普質疑氣候變遷立場也給予「盟友」勇氣，通常相對低調的俄羅斯這次就帶頭封殺化石燃料路線圖。

5.中國保持沉默、專注搶奪氣候變遷商機：專家警告，基於太陽能長期發展方向明確，且中國在此領域占據主宰地位，美國將陷入困境。

6.歐盟進退維谷：由於提高氣候調適資金兩倍的文字寫入最終草案，歐盟試圖施壓開發中國家支持化石燃料路線圖構想時，已拿不出任何籌碼。

歐盟 氣候變遷 俄羅斯

