快訊

美烏會談內幕：檯面下火藥味十足 美控烏帶風向

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

中日關係惡化才剛開始？前國安會副秘書長：高市在任就可能持續僵持

記者張文馨／台北即時報導
日本首相高市早苗。（美聯社）
日本首相高市早苗。（美聯社）

日本首相高市早苗「台灣有事說」導致日中摩擦持續升溫。國安會前副秘書長楊永明指出，只要高市還在任，中國對日本的抵制就會長期發展；但到目前為止，中國施壓並未到高市的臨界點，她也沒有急迫壓力要緩和對中國的緊張關係。

輔仁大學日文系特聘教授何思慎表示，現在只是中日關係惡化的開始，高市已賠上安倍以來的「戰略互惠關係」的成果。中共已對高市定調，所以中日關係緩和只能待高市下台，或美國總統川普有出人意表的政策，促動中日雙方關係改善的需要。若「台灣有事」，日本能做什麼取決美國的態度，川普對台「戰略模糊」，高市難以尾巴搖狗。

楊永明指出，北京的做法包含外交升級、抵制日本、經濟制裁和軍事演習等四手段；未來要觀察制裁是否升級，例如稀土。郭育仁則說，日本輸出給中國的大宗產品包含工具機、化學材料和消費性電子產品，他認為北京加壓會逐步加溫，不會一下子撕破臉，要看日本的反應。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁以2012年日本宣布釣魚台國有化的事件相較，對北京來說，高市的台灣有事說比釣魚台歸屬更嚴重，而到目前為止，中國的反應還算輕微，他認為雙方都有克制。

至於未來要如何結束日中衝突，郭育仁說，上次釣魚台事件中，時任日本首相安倍晉三在國際場合希望透過元首外交來破冰，直到2017年才有效果；也許高市早苗在南非的G20也會想主動出擊。

另一種可能性是日方也不積極緩和對中關係，北京就是等到高市早苗首相任期屆滿，在這段期間內雙邊關係就是僵持，和2013年到2016年期間類似。

郭育仁說，台灣在過程中能做得非常有限，高市早苗的發言也並非意外之舉，高市政權想要面對日本安全局勢惡化，要提前發動修改安保三文件，這將是提供台日實質安全合作的重要起點，他認為，台灣可望成為重要的利害關係人。

何思慎提醒，中日關係惡化對台海穩定沒好處，若中日衝突，台灣絕對在暴風圈中，如近代歷史的日俄戰爭戰場在遼東一般，不論最後結果，台灣是必然的輸家。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

日本 釣魚台 高市早苗

中日關係對立升溫 北京高級日料業者嘆比疫情衝擊大

日相高市早苗害的？ 日本天團YUZU取消中港台巡演

致函聯合國 中：日若介入台海 將行使自衛權

黑白集／福島核食 沾滿政治芥末端上桌

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰（左）及中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）18日在北京的外交部會晤後離開。(路透)

中日就高市「台灣有事」發言磋商 中方官員手插口袋掀日網抨擊

2025-11-18 19:49

