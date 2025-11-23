不甩美國警告 G20南非峰會打破傳統 開幕就發布宣言

G20南非峰會在首日就發布宣告，呼籲對貧窮國家議題全球須一起行動。圖為與會元首大合照。(路透)

22日於南非 舉辦的20國集團(G20)峰會不顧美國抵制，開幕式便打破傳統直接通過一項122項要點宣言，就氣候災害、主權債務水平等影響貧困國家較為嚴重的問題，敦促全球採取更多行動；南非更將此視為峰會的勝利。

美聯社報導，通常情況下G20峰會的宣言是在閉幕式宣布。輪值主席國南非為峰會制定議程，希望各國領導人同意幫助貧困國家減輕外債負擔、天災後重建、綠色能源轉型、開發利用礦產資源。不過川普 總統聲稱南非正在暴力迫害南非白人(Afrikaner)少數群體，並因此抵制了此次峰會；川普政府也明確表示反對南非的G20議程，更曾向南非施壓，要求在沒有美國代表團的情況下，不許通過領導人宣言。

南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)在峰會開幕式上表示各國「已經達成共識」。接著閉門討論開始，拉瑪佛沙向各國領導人原應是私下的發言卻出錯被公開播出。人們聽到拉瑪佛沙說「各國領導人將立即通過我們的宣言」，接著南非外交部長走到拉瑪佛沙身邊在他耳邊低語了幾句，拉瑪佛沙便說：「好的。我聽說攝影機還開著，應該關掉。」

盡管拉瑪佛沙的發言人稱該聲明獲得一致通過，但阿根廷 表示不予支持，以聲援川普，阿根廷總統米雷(Javier Milei)也未出席，僅派外長到場。

該宣言詳細列出了成員國達成的廣泛協議。南非透露，美國正在施壓，要求將這份「共識文件」改為「主席國單方面發表的聲明」，拉瑪佛沙更說「我們不會被嚇倒。」

待23日峰會結束，美國將接任輪值主席國。白宮表示美國在此次峰會上的唯一角色是駐南非大使館的一名代表將出席正式的交接儀式。南非則說由總統交接給一名較低級別的外交官員是一種侮辱，並認為23日不太可能舉行正式的交接儀式。