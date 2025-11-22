我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

COP30／聯合國秘書長稱控制升溫1.5℃不容談判 喊話川普「我們在等你」

特派記者洪欣慈、林奐成／貝倫報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

聯合國氣候峰會(COP30)共識難產，聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)在閉幕前一天趕抵主辦地巴西貝倫，希望以聯合國之力推進談判。古特瑞斯重話呼籲各國，攝氏1.5度的升溫幅度，「是唯一不容談判的紅線」，希望本屆峰會能夠訂定出逐步脫離化石燃料的路線圖，同時他也向缺席的川普總統喊話，「我們在等待你」。

古特瑞斯喊話，「我們需要大幅減少化石燃料的使用」，各國應依照前年杜拜峰會(COP28)達成的共識，實現公正、有序和公平地轉型，必須結束有利於化石燃料的市場扭曲現象，以及破壞轉型的虛假資訊，並投資可再生能源，化石燃料的使用取決於政治意願，各國領導人應拿出魄力，「現在還不是談失敗的時候」。

古特瑞斯說，自己在前往南非參加G20(20國集團)峰會前特別來到貝倫，跟很多代表、團體都見了面，希望凝聚大家。談判的第一優先考量應是保護全球人民，「以人為本、遵循科學，而非以利潤為優先」，尤其是要保護第一線面對氣候衝擊的社區免受傷害，「洪水淹沒了他們的房屋，農作物收穫欠佳，生計陷入困難」。

目前第三版國家自定貢獻(NDC3.0)減碳目標還有多國未繳交，已繳交國家提出的減碳量，也無法達到巴黎協定將全球升溫控制在攝氏1.5度以內的目標。

古特瑞斯呼籲還沒交卷的國家盡速交卷，已交卷的國家則是展現領導力的時刻，「務必朝著最終目標努力」。

至於爭議的氣候融資，古特瑞斯也說，已和英國、歐盟等已開發國家及締約方談過，希望他們能支持訂定出清晰的氣候融資路線圖，讓融資金額能夠實踐2035年前達到1.3兆美元的目標，同時，調適資金也應在2030年前增加2倍，多邊開發銀行等金融機構應投入更多努力，一起達成融資目標。

聯合國 氣候峰會 歐盟

上一則

粉絲不再等「餵養」全球娛樂界搶攻東南亞 演唱會帶漲GDP

下一則

COP30「脫離化石燃料」被刪 29國抗議

延伸閱讀

COP30直擊／會場掀起抗議「化石燃料滾蛋」嗆聲談判代表

COP30直擊／會場掀起抗議「化石燃料滾蛋」嗆聲談判代表
COP30／新版草案刪除「化石燃料」29國怒轟倒退

COP30／新版草案刪除「化石燃料」29國怒轟倒退
COP31在土耳其舉辦但澳洲主導 罕見出現主辦主席不同國

COP31在土耳其舉辦但澳洲主導 罕見出現主辦主席不同國
COP30直擊／中國貶台灣為「地方政府」無權參加氣候公約

COP30直擊／中國貶台灣為「地方政府」無權參加氣候公約

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增