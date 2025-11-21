我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

「如果對方找碴就翻桌走人」13年前日本將釣魚台國有化內幕

編譯張佑生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗發言引起風波後，國內保守派媒體紛紛呼籲她要堅持下去。(路透)
日本首相高市早苗發言引起風波後，國內保守派媒體紛紛呼籲她要堅持下去。(路透)

11月7日，日本首相高市早苗在國會答詢中表示「台灣有事很有可能被認定為日本的存立危機事態」，中國政府對此極度憤怒，商務部甚至警告「將採取一切必要措施，日方承擔後果」。日中關係瞬間緊張起來。這讓人想起13年前的2012年，當時野田佳彦民主黨政權決定將釣魚台列嶼（日本名：尖閣諸島）國有化，中國也曾發出同樣激烈的抗議與報復威脅。

《週刊文春》報導，前駐中國大使垂秀夫回憶，2012年9月，尖閣國有化決定前夕，日本政府內部對是否真的執行國有化猶豫不決。因為大家都知道，一旦執行，中國必定會暴怒，經濟制裁、反日暴動、斷交威脅都會來。當時的駐中國大使是丹羽宇一郎，垂秀夫則是亞洲大洋洲局長，負責日中實務協商。

垂秀夫向時任內閣官房長官的菅義偉報告：「中國已經放話，如果日本真的國有化，他們會採取前所未有的強硬措施，可能斷交也在所不惜。」菅義偉聽完後冷靜地問：「他們真的會斷交嗎？」垂秀夫回答：「他們是這麼說的，但實際上很難做到。」菅義偉又問：「那如果他們真的找碴、無理取鬧呢？」垂秀夫說：「那我們就只能強硬回應。」

這時，菅義偉拍桌說了那句決定一切的話：「向こうがイチャモンを付けてきたら、席を蹴って帰ってこい！」，中文意思是「如果對方無理取鬧、找碴挑釁的話，就把談判桌踢翻，給我直接走人回來！」

這句話意味著：絕不退讓、不妥協、不接受中國的威脅。垂秀夫聽到後，立刻明白了政府的決心意——國有化勢在必行。之後日本順利完成國有化，中國雖然暴跳如雷、發動大規模反日示威、經濟報復，但最終也沒能讓日本退讓一步。

形式上的最高責任者是首相野田佳彦，但實質上擁有決定權、也親口下這道「不許退讓」指令的人，就是菅義偉。所以垂秀夫才會在書裡寫：「那一瞬間，我明白國有化已經沒有退路了——因為這是菅官房長官的決斷。」

垂秀夫在回顧錄中強調，這句菅義偉的話展現了日本政治家難得的「政治決斷」。如今高市首相面對同樣的中國壓力，文章以此舊事提醒：日本不需要畏縮，歷史證明強硬到底反而能守住國家利益。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

菅義偉 釣魚台 高市早苗

上一則

普亭：美「28點新計畫」或成和平解決烏克蘭問題的基礎

下一則

日學者開嗆「中國通」全是老古董：2025年的中國你們懂？

延伸閱讀

綠挺日水產 美只有口惠

綠挺日水產 美只有口惠
數千年傳統美食 日本鰻魚珍饌面臨全球保育壓力

數千年傳統美食 日本鰻魚珍饌面臨全球保育壓力
解放軍報：中國軍民絕不會姑息、容忍日本軍國主義死灰復燃

解放軍報：中國軍民絕不會姑息、容忍日本軍國主義死灰復燃
成立才3年 日本政府再砸1千億日圓 半導體國家隊預計2031年上市

成立才3年 日本政府再砸1千億日圓 半導體國家隊預計2031年上市

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增