我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

中國打稀土牌施壓有用？15年前事件讓日本上了一課

編譯梁采蘩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據倫敦能源價格諮詢商Argus Media，日本如今對中國稀土的依賴已降至六成以下。日本汽車業高層表示，東京當局預期今年可將對中國稀土進口的依賴降到五成以下。（路透）
根據倫敦能源價格諮詢商Argus Media，日本如今對中國稀土的依賴已降至六成以下。日本汽車業高層表示，東京當局預期今年可將對中國稀土進口的依賴降到五成以下。（路透）

日本首相高市早苗「台灣有事」的國會答辯引起中日關係緊張。彭博分析，中國已先打出「觀光牌」施壓，預計下一步就是稀土出口管制。這招今年在面對關稅戰時成功令美國總統川普退讓，不過，要拿來對付日本卻恐怕效果有限？原因在於日本15年前就領教過，並且早有準備。

印度快報（The Indian Express）報導，2010年9月7日，一艘中國漁船在釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）附近與兩艘日本海上保安廳船隻碰撞，之後海保廳逮捕漁船船長。中國政府隨後祭出反制，包括全面停止對日本出口稀土礦物，讓日本產業界陷入恐慌。

日本引以為傲的汽車產業極度仰賴稀土磁鐵，而當時日本稀土進口將近九成都依賴中國。雖然衝突最終以船長釋放落幕，但事件後一年內，稀土價格暴漲了10倍。

那次事件後，日本除了建立庫存、推動回收、發展替代技術外，也大舉投資中國以外的稀土公司，包括澳洲萊納斯礦業（Lynas Rare Earths）。日本與萊納斯建立策略合作關係，透過雙日（Sojitz）及日本能源與金屬安全機構（JOGMEC，日本國家石油公司與金屬礦業機構合併後成立的政府單位）進行投資與供應協議，確保能從中國以外取得稀土。這項合作讓日本業界能穩定取得釹、鐠等關鍵材料，用於汽車與風力發電機的磁鐵製造。

日本企業也投資建立稀土加工與精煉所需的設施，讓稀土能轉化成產業可使用的中間材料。根據倫敦能源價格諮詢商Argus Media，日本如今對中國稀土的依賴已降至六成以下。日本汽車業高層表示，東京當局預期今年可將對中國稀土進口的依賴降到五成以下。

中國當年實施封鎖後，日本政府立即推出一套強化稀土供應鏈韌性的措施。事發不到一個月，東京就在2010年10月編列1000億日圓的追加預算（當時相當於逾11億美元），速度與規模都前所未見。

更重要的是，即便中國在短短幾個月後就解除禁令，日本仍持續推動原本的計畫。

如今日本的稀土消耗量已不到2010年的一半，證明這些政策確實發揮效果。日本汽車工業會（JAMA）一名主要車廠高階主管表示：「這些布局讓日本在之後與中國歷經多次外交摩擦時，都沒有再成為封鎖的目標。我們仍在努力把依賴度降得更低。」

但就算降到五成，依賴度仍偏高。中國的主導地位也不僅限於稀土，還擴及全球其他關鍵礦物，包括鎵、鍺，以及整條鋰電池供應鏈。中國礦場占全球稀土產量近七成，加工環節更高達全球九成。

一名日本車廠高階主管在「2025日本移動展」受訪表示：「大家其實早就知道，中國封鎖供應鏈可能發生，但如今真的就在眼前上演。很明顯地，各國必須建立替代方案，降低對中國依賴。」

日本 稀土 供應鏈

上一則

加拿大前總理杜魯多有了新歡 前妻打破沉默：我不是單親媽

延伸閱讀

「台灣有事論」踩中了北京4紅線 分析：對習近平近乎羞辱

「台灣有事論」踩中了北京4紅線 分析：對習近平近乎羞辱
美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本
加碼施壓日本 中國今起黃海南部展開8天實彈射擊

加碼施壓日本 中國今起黃海南部展開8天實彈射擊
高市「台灣有事」言論掀波…中日對峙 3種可能情境

高市「台灣有事」言論掀波…中日對峙 3種可能情境

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
水管堵塞別再用醋+小蘇打？2妙招：依地點對症下藥

水管堵塞別再用醋+小蘇打？2妙招：依地點對症下藥