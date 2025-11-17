「台灣有事」與「斬首論」互不相讓 中日問題短期內恐無解

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
日本首相高市早苗14日出席參議院預算委員會會議並答覆質詢。（路透）
日本首相高市早苗14日出席參議院預算委員會會議並答覆質詢。（路透）

日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言引發中國大陸強烈反彈，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰17日銜命前往北京。時事通訊社報導，日方此舉基於情勢判斷，認為中日之間的交鋒正持續升高，兩國關係可能比預期面臨更嚴重的降溫。高市政府希望強調「戰略互惠關係」的重要性來緩和局勢，但妥協空間有限，也引發對問題長期化的憂慮。

日本內閣官房長官木原稔17日指出，中方至今的舉措，如呼籲本國公民避免前往日本及審慎規劃赴日留學等，不僅不符合中日兩國領袖此前確認的雙邊關係大方向，也再度批判為「像是要讓人員交流萎縮的聲明」，並強調「強烈要求採取適當的應對」。此外，他也表示，日本政府對台立場沒有改變，與1972年「中日聯合聲明」一致。

儘管高市政權在表面上維持強勢姿態，，但實際上已開始透過外交管道呼籲冷靜應對。日中關係此前一度出現改善跡象，例如中國於11月上旬重新啟動日本水產品的進口，但執政自民黨幹部卻表達了日益增長的危機感，警告稱：「若放任事態發展，中國將採取進一步對抗措施。」

日本政府高層官員談及派遣金井赴陸的目的時表示：「目前情勢有些過熱，必須予以降溫。」

不過，現階段雙方均未展現任何妥協意願。中方一再要求高市撤回發言，但高市身邊人士再次明言「不會撤回」。同時，日本朝野對中國駐大阪總領事薛劍「斬首論」貼文批判聲浪高漲，使高市政權不能表現出任何可能被外界解讀為「示弱」的姿態。

一名日本政府相關人士則以福島第一核電廠處理水排海後，中方展現的強硬態度為例表示，「局勢並非一朝一夕就能改變」，並強調「這並不是幾天或幾周就能解決的事情」。

日本 高市早苗

