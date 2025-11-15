我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI需求推動晶片漲價 傳中手機商暫停採購 明年價格估漲

烏克蘭陷貪腐、戰場、資金3重危機 開戰以來最險峻冬季

夏季旅日消費中客居冠 中用觀光施壓 日：難接受已交涉

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外交部14日晚間呼籲大陸公民「近期暫勿前往日本」。日本執政自民黨政調會長小林鷹之15日表示，政府應冷靜應對，並強調維持雙邊關係穩定的重要性。（歐新社）
中國外交部14日晚間呼籲大陸公民「近期暫勿前往日本」。日本執政自民黨政調會長小林鷹之15日表示，政府應冷靜應對，並強調維持雙邊關係穩定的重要性。（歐新社）

日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」的發言引發外交糾紛，中國外交部14日晚間突然呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」。日本執政自民黨政調會長小林鷹之15日表示，政府應冷靜應對，並強調維持雙邊關係穩定的重要性。

共同社報導，小林在秋田縣受訪時表示：「應該冷靜對待，將繼續對話，努力實現建設性、穩定的日中關係。」他補充說，希望了解中方此舉背後的原因，同時指出，中日雙邊關係「極其重要」，並表示日本對中立場沒有改變。

另外，針對中國駐大阪總領事薛劍日前發表暗指日本首相高市早苗的「斬首論」，小林則認為「極度不恰當」，已要求政府「嚴正回應」。

產經新聞與東京放送電視台報導，內閣官房長官木原稔在新潟市視察時表示，中方的說法與日本的認知存在差異，已向中方提出交涉。他說：「這與兩國領導人確認的推動戰略互惠關係的大方向不相容，我們已要求中方採取適當的回應。」他並強調：「正因為存在立場上的差異，我們認為日中之間進行多層次的溝通格外重要。」

日本政府相關人士透露，日中兩國政府15日上午進行局長級協商。根據報導，外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰向中國駐日公使施泳表示，呼籲民眾不要出行的做法並不合適。

共同社引用日本國家旅遊局資料指出，1至9月訪日外國人達3165.05萬人次，中國旅客達到748.72萬人，年增42.7%。觀光廳推估，7至9月訪日中國旅客消費達5901億日圓，居各國之首。

中方對高市「台灣有事」言論反應激烈，呼籲民眾暫勿前往日本，可能有意針對日本的旅遊業。專家警告，由於中國是日本最大外國觀光客來源，中方旅遊警示可能抑制日本蓬勃成長的入境旅遊需求。若中國旅客減少的趨勢擴大，恐令火熱的旅遊消費降溫。

日本 高市早苗 觀光

上一則

消息人士：印度克什米爾警察局發生爆炸 釀9死29傷

延伸閱讀

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎
警告日本？中國發布航行警告 黃海中部將實彈射擊

警告日本？中國發布航行警告 黃海中部將實彈射擊
關係緊張 中國突發通告提醒民眾「暫勿前往日本」

關係緊張 中國突發通告提醒民眾「暫勿前往日本」
中日互召大使抗議 美駐日大使也「參戰」

中日互召大使抗議 美駐日大使也「參戰」

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證

魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證