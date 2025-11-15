中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）
日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」的發言，引發日本與中國之間的外交糾紛越演越烈。中國外交部領事司14日晚間突然呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」。日本前航空幕僚長（空軍參謀長）田母神俊雄15日在X平台發文表示：「非常歡迎」。

田母神先提到中國政府呼籲國民避免赴日，理由是日本在高市相關言論引發的局勢下，可能無法保障中國公民安全；接著他對中國的舉動表示「非常歡迎」。

母田神寫道：「中國人在日本國內過多，困擾的是日本方面。我國應該努力建設一個不依賴中國人訪日的國家。這樣做，國家才能更和平。」

日本慶應義塾大學法學部教授竹田恆泰在X平台發文表示：「這就是中國交替使用利誘與施壓的手法。我們不能向這種恫嚇低頭。」竹田還說，日本正為觀光客過多而頭痛，中國呼籲中客勿訪日，「對我們來說反而求之不得」。

全日本新聞網（ANN）報導，中國旅行業者表示，目前還沒有看到明顯影響，但也有人提到，「安全是旅遊最基本的前提」，擔心這項呼籲會左右旅客的意願。此外，旅居中國的日本人也開始出現疑慮，擔心接下來的民間交流活動，甚至商務往來，是否會受到波及。

