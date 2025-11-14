胡錫進罵高市「巫婆」 美駐日大使批：分不清是非對錯

圖為10月美國總統川普訪日期間，日本首相高市早苗(圖)在停泊於美軍基地橫須賀的「喬治華盛頓號」航空母艦上向軍方人員發表演說。(美聯社)

日本首相高市早苗 「台灣有事」論引發中國與日本關係緊張。繼中國駐大阪總領事薛劍「斬首論」後，中國《環球時報》前總編輯胡錫進 也在社群平台X上發文稱高市早苗是「邪惡巫婆」，不料如今美國駐日大使葛拉斯（George Glass）也參戰，狠嗆「他似乎已經分不清是非對錯」。

胡錫進13日在X發文，聲稱「這場中日之間的新外交衝突，完全是由高市早苗所挑起的，如果日本敢驅逐中國外交官，中國必將進行報復。那麼，高市早苗就是一個邪惡的巫婆，成功點燃中日民眾新的仇恨爆發」。

不料美國駐日大使葛拉斯（George Glass）在X上轉貼胡錫進貼文截圖，稱他「似乎已經分不清是非對錯」，並指控胡錫進在環球時報上長期幫中共宣傳，已經分不清外交、挑釁的區別。

胡錫進則又引述葛拉斯評論稱，美國駐日大使似乎對日本驅逐中國外交官相當滿意，這進一步加劇了兩國當前的危機。胡指，高市早苗上任時間雖短，但她對中日關係造成的傷害卻不容小覷。

中日外交風波起因，是高市早苗7日首次在日本眾議院預算委員會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事」她稱若中國對台採取武力行動，恐將構成「日本生存受到威脅的情況」，屆時日本可依據「安全保障相關法」行使集體自衛權。