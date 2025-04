范斯訪問羅馬 義總理倡議烏克蘭持久和平

梅洛尼今天在總理府款待范斯。(美聯社)

美國國務卿盧比歐稱美國可能停止調停俄烏戰爭,義大利總理梅洛尼 在昨(17)天訪問白宮後,今天趕回羅馬接待來訪的美國副總統范斯 。義國總理府表示,會中討論重點包括如何達成烏克蘭公正持久的和平。

盧比歐(Marco Rubio)今天在法國巴黎表示,除非有明確跡象顯示俄烏可以達成和平協議,否則美國可能在未來幾天內停止嘗試調停。

義大利總理府發布聲明指出,梅洛尼(Giorgia Meloni)今天在總理府以午宴款待范斯(JD Vance),2位副總理塔加尼(Antonio Tajani)、薩爾維尼(Matteo Salvini)皆出席;正如梅洛尼與川普在聯合聲明中所強調的,美義不僅在文化等層面有良好關係,也決心共同加強在安全、經濟、科技等領域的合作。

義國總理府聲明指出,透過梅洛尼與范斯此次會晤,雙方進一步討論貿易與當前國際政治重要議題,首先是為達成烏克蘭公正持久的和平而努力。

梅洛尼昨天與川普會晤氣氛十分良好,川普事後在社群發文給予極高評價:「梅洛尼到白宮的訪問表現出色,她熱愛自己的國家,她留給每個人的印象都超棒(the impression she left on everyone was FANTASTIC)。」

義大利安莎(ANSA)通訊社報導,梅洛尼始終堅信,要與川普對話必須保持直接的個人關係,她希望藉著這次華府行,讓歐盟也能理解這一點,在對等關稅暫停實施的90天之內,讓美歐達成共識、化解歧見。

報導指出,美歐領袖在6月將有2個直接談判機會,一是在加拿大舉行的七大工業國集團(G7)峰會,另一是6月24、25日,川普將到海牙參加北約峰會;在此之後,義大利將舉行烏克蘭重建會議,梅洛尼在與川普、范斯對話時,都提出了「俄羅斯是侵略者」、「需為烏克蘭尋求公正持久和平」的立場。

報導指出,在「梅川會」中,川普表達確信美歐可就關稅達成協議,但義國政要評估,共識要往前推進,歐盟還須針對一些川普在意的關鍵事項採取具體行動,「其中包括與中國的關係」。

報導表示,梅洛尼今天會晤范斯後,與歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)通話;消息人士透露,「梅川會」情況已被歐盟領導圈仔細評估,目前認為訊號是「積極的」,梅洛尼沒有說出任何與歐盟不同步的話。

報導說,梅洛尼昨天向美方提出一系列強化合作的努力,包括促進企業對美投資100億歐元,增加從美國進口液化天然氣,共同承諾在稅收方面不歧視大型科技公司,加強國防合作,僅使用可靠供應商以保護關鍵敏感基礎設施技術,發展「印度-中東-歐洲經濟走廊」,在2026年和2028年展開2次火星探測任務,加強太空合作。

此外,義大利將為振興美國造船業做出貢獻,美國將評估為投資提供經濟特區(SEZ)機會。