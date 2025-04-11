我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰 CNN：川普、習近平互不讓 球在北京

中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的

爭取美較低關稅 越南準備打擊中國貨洗產地

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
越南準備打擊中國製品洗產地以換取美國的較低關稅。圖為貨櫃車在中越邊境口岸等待過境。(路透)
越南準備打擊中國製品洗產地以換取美國的較低關稅。圖為貨櫃車在中越邊境口岸等待過境。(路透)

依據知情人士和路透看到的政府文件，越南為避免被美國徵收懲罰性關稅，準備取締中國製商品在越南改貼標、洗產地，並將加強控管敏感高科技貨品輸華。

路透先前報導過，包括白宮貿易顧問納瓦羅在內的多位美國高階官員，對貼上「越南製」標籤的中國產品運往美國表達不滿。這種轉口貿易能讓中國貨適用較低關稅。

河內近幾周一直努力說服川普政府，溫和看待越南對美國的巨大貿易順差。但川普在「解放日」仍宣布，要向越南徵收46%的關稅。對等關稅目前暫被擱置，兩國預定等越南副總理周三見過美國貿易代表後展開談判。

三位知情人士透露，經濟高度仰賴出口的越南爭取降低美國關稅，如果不能更低，也至少要降到22%至28%。三位的其中之一說，美方官員在3月雙邊會議時表示，這是有可能的。

周四，越南官方入口網站宣布與美展開貿易談判的聲明裡，表示將打擊「貿易詐欺」。但沒有提供具體細節。 

根據美國商務部資料，2024年越南對美國貿易順差高達1,234億美元，包括耐吉運動鞋和消費電子產品等等，金額比台灣的739億美元多出七成，僅次於中國的2,954億美元和墨西哥的1,718億美元，是美國貿易逆差第三大國。

越南 關稅 川普

上一則

原估價90萬高 「E.T.外星人」3英尺模型 拍賣未售出

下一則

宣布參選韓總統 李在明提「K倡議」3目標

延伸閱讀

川普祭關稅 聯準會官員：通膨風險明顯上升

川普祭關稅 聯準會官員：通膨風險明顯上升
習近平下周出訪東南亞5天 涵蓋越南、馬來西亞、柬埔寨

習近平下周出訪東南亞5天 涵蓋越南、馬來西亞、柬埔寨
共商抗美大計？歐盟領袖擬7月晤習近平 另協商取消中國車關稅

共商抗美大計？歐盟領袖擬7月晤習近平 另協商取消中國車關稅
報復川普加徵關稅 中國準備制裁18家美企

報復川普加徵關稅 中國準備制裁18家美企

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
川普的對等關稅在全世界引發恐懼和怒火，但印度當局倒認為這是一個「千載難逢的機遇」。圖為印度總理莫迪（左）和川普2月13日在白宮會面的檔案照。（路透）

印度：關稅戰是「千載難逢機會」且問題源於中國「入世」

2025-04-08 10:50
越南總書記蘇林（To Lam）。美聯社

越南總書記與川普通話 願將美商品進口稅率降至0%

2025-04-04 14:33
示意圖。（取自123RF）

連跑30年馬拉松 92歲的他「愈跑愈快」打破世界紀錄

2025-04-03 15:30
圖為德國埃森停滿新車的物流鏈。(歐新社)

臨陣喊卡 歐盟暫緩對美報復性關稅 BBC曝原因

2025-04-10 08:40
一般消費者可能很快就要為某些食品雜貨支付更高的價格。美聯社

快看世界／關稅來了 這11種日常食品會漲價

2025-04-03 15:54

超人氣

更多 >
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難
孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故