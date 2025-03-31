川普外交政策亂流 歐洲盟邦重新思考是否依賴「美製武器」

川普21日宣布美方下一代戰機F-47交由波音生產時表示，賣給盟國的版本戰力將有所削弱，「因為有朝一日他們可能不再是我們的盟友」。(歐新社)

華盛頓郵報報導，因為美國總統川普 顛覆美國外交政策，與俄國協商拉近關係，威脅北約盟邦，停止援助烏克蘭，以致傳統盟邦如加拿大 、歐洲紛紛重新思考對美製武器系統的依賴。而這些國家長期以來是美國軍火工業的最佳顧客。

由加拿大到歐洲，呼籲把未來國防開支用在自己的軍武產業，不再購買美方裝備的聲浪高漲，但多國都承認，數十年對美國的依賴無法快速補救，自製武器耗費時日。。

美國3月暫停與烏克蘭共享情報，川普還威脅兼併加拿大及格陵蘭，讓依靠美國的風險都攤開來，還引發憂慮，不知華府能不能遠端令戰鬥機不能起飛，或關閉飛彈發射器，作為施壓手段。

官員及軍事分家家表示，就算那種「自殺開關」是迷思好了，但先進美式軍武系統如戰鬥機，依賴美國備用零件、軟體更新或數據分享太深，只要斷掉取用來源，效果上就讓一些軍火無法使用。近些年歐洲進口的武器，約三分之二來自美國。

一些歐洲高階決策者指出，好些歐洲國家已經開始審核他們買的美製軍火，他們與俄國發生衝突，假如川普切斷支援，那麼會陷入多麼弱的處境。

加拿大與葡萄牙已表示，正在重新思考未來要不要向洛克希德馬丁公司買F-35戰鬥機。歐盟 大致也凍結給美國的新貸款融資案，另歐盟也在考慮未來五年要撥數千億歐元來建軍；加拿大正與歐盟洽談擴產計畫。這些美國最長久、最緊密的盟邦湊在一起，想讓自己不受川普的喜怒無常所傷害。

美國是全球最大軍火出口國，歐洲官員承認，鑒於美國國防產業的規模，他們還是得購買美方現有的武器，而厚實自己進度落後的戰力。但川普政府的難以預測讓他們銳意升級自己的軍火庫，研發自己軍武產品。

川普21日宣布美方下一代戰機F-47交由波音生產時表示，賣給盟國的版本戰力將有所削弱，「因為有朝一日他們可能不再是我們的盟友」。

以往美國政府有時會不再出售軍武設備給過往顧客。1979年伊朗爆發伊斯蘭革命，大阿亞圖拉何梅尼(Ruhollah Khomeini)推翻巴勒維國王(Reza Shah Pahlavi)，卡特便切斷美製戰機的維修與備用零件，不再賣給伊朗空軍。