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北韓首度公開空中預警機 金正恩視察AI自殺無人機

編譯徐榆涵／即時報導
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北韓官媒27日報導領導人金正恩視察AI自殺式無人機測試。(美聯社)
北韓官媒27日報導領導人金正恩視察AI自殺式無人機測試。(美聯社)

路透引述北韓官方媒體27日報導，北韓領導人金正恩視察具備人工智慧（AI）技術的自殺式無人機測試，並表示無人控制與AI技術必然是現代武器發展的首要任務。

朝中社報導，金正恩也視察最新升級的偵察無人機，這些無人機可偵測多種戰術目標和敵方活動。

報導引述金正恩的話說：「無人設備和人工智慧領域應列為武裝部隊現代化的首要任務和發展重點。」

擁有核武的北韓也首次正式公開空中預警機。擁有空中預警機後，可望改善該國老化的防空系統。

官媒發布的照片顯示，金正恩爬上台階，走向一架大型飛機的艙門。這架飛機有四具引擎，機身上裝有一個雷達罩，金正恩觀察這架飛機低空飛行。

有分析家先前利用商業衛星影像發現，北韓正改裝俄製Il-76運輸機，用於預警任務。

倫敦國際戰略研究所去年9月在一份報告中指出，預警機將可強化北韓現有的陸基雷達系統。雷達系統有時會受山地地形限制，稱預警機的俯視能力，可以減輕地形和地面雜波回波帶來的部分挑戰，從而追蹤低空飛行的飛機和巡弋飛彈。

但報告指出，一架預警機並不足夠，北韓將調動所剩不多的貨運機隊來建造更多預警機。

朝中社稱，金正恩還分別視察了新開發的偵察、情報收集、電子干擾和攻擊系統設備。

北韓官媒27日報導領導人金正恩視察AI自殺式無人機測試。(路透)
北韓官媒27日報導領導人金正恩視察AI自殺式無人機測試。(路透)

北韓 金正恩

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