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南韓對中國晶片出口崩減31% 美緊縮控管效應發威

編譯葉亭均／綜合外電
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南韓2月對中國（含香港）的晶片銷售比一年前下滑31.8%，比1月的22.5%降幅更大。(路透)
南韓2月對中國（含香港）的晶片銷售比一年前下滑31.8%，比1月的22.5%降幅更大。(路透)

南韓2月對中國的半導體出口銳減，反映華盛頓當局緊縮對北京的科技供應，在美國揮舞關稅威脅之際，進一步加深全球半導體需求降溫的疑慮。

根據南韓產業通商資源部數據，在2月，南韓對中國（含香港）的晶片銷售比一年前下滑31.8%，比1月的22.5%降幅更大。這逆轉了2024年晶片銷售提升的榮景，當時暢旺外銷協助帶動南韓經濟成長。

自今年初來，南韓對中國晶片出口下滑，正逢美國對中國實施先進半導體出口限制。美國商務部在去年12月對於高頻寬記憶體晶片賣給中國設下新的銷售限制，試圖阻止中國在AI和其他科技領域進一步發展。

SK海力士和三星電子是全球兩家最大的記憶晶片製造商，在中國也營運半導體廠。截至2024年底，南韓整個科技出口中，約五分之二是外銷至中國。但晶片出口顯然正在減緩，此時有多項因素正在拖累南韓這項重要的貿易產業。

政府數據顯示，南韓2月整體半導體出口年比下滑3%。產業通商資源部在16日公布的聲明中表示，傳統記憶晶片價格下跌和半導體生產技術轉型，是出口成長放緩的原因。

晶片出口面臨的挑戰增加，對南韓經濟構成風險，隨著美國總統川普實施關稅，且本國民間支出依然疲弱，南韓經濟可能失去動能。此外，南韓總統尹錫悅去年12月短暫宣告戒嚴引發的動盪也對經濟產生影響。

南韓 關稅 商務部

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