G7外長聲明刪「一個中國」政策 挺台參與國際組織

圖左至右分別是歐盟代表、日本、英國、法國、加拿大、美國、德國、義大利外長在加拿大偏遠觀光小鎮拉馬爾拜開會。(美聯社)

七大工業國組織（G7 ）外長會議14日發表聯合聲明，對中國的態度明顯轉為強硬，加強了與台灣相關的措辭，刪除以往為安撫北京而提及的「一個中國」政策表述，並鼓勵透過和平方式解決兩岸問題。

路透報導，於加拿大舉行的G7外長會議14日發表的聲明，與2月美日聯合聲明如出一轍，皆譴責中國對台灣的「脅迫」。

G7外長在聯合聲明中強調維持台海和平穩定的重要性，並鼓勵透過和平方式解決兩岸問題。他們重申，堅決反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的企圖，同時也支持台灣有意義地參與適當的國際組織。

聲明中對中國的軍事擴張以及核武庫快速增加的情況表示擔憂，並呼籲中國參與戰略風險降低對話，以促進透明度與區域穩定。

美國總統川普2月與日本首相石破茂會面時提出的聯合聲明，也反對中國以武力或脅迫等方式挑戰東海及南海現狀。

G7外長聲明也對中國的的非市場經濟政策與做法表示關切，認為這導致了市場產能過剩與市場扭曲。此外，G7敦促中國避免實施可能嚴重擾亂全球供應鏈的出口管制措施。

英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國的外長與歐盟13至14日在加拿大偏遠觀光小鎮拉馬爾拜開會。