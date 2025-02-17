美在亞洲的形象變了？星防長直言：變「想收租的地主」

新加坡國防部長黃永宏。(路透)

新加坡 國防部長黃永宏在德國慕尼黑安全會議的一場圓桌討論中表示，美國在亞洲的形象發生了根本的變化，從具有 「道德合法性」的強權變成了像是 「想收租的地主」。

彭博資訊報導，黃永宏周末在政府網站發布演講文本說，在前美國總統甘迺迪60多年前的就職演說裡，美國的形象是，不允許殖民控制等暴政被另一種形式的暴政取代。如今，「這個形象已經從解放者變成了強力㒹覆者，再變成了想要收租的地主」。

美國總統川普 的政府正計畫，直接與俄羅斯總統普亭針對結束俄烏戰爭進行談判，排除北約盟友參與。許多出席慕尼黑安全會議的官員擔心，川普減少對烏克蘭 的支持，等於邀請普亭探究北約捍衛東部邊界的意願。

與此同時，美國國安顧問瓦爾茲表示，美國支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，理應獲得 「回報」，建議烏克蘭接受以關鍵礦產換取美國軍援的提議。烏國總統澤倫斯基以該協議未提供投資和充分保護為由予以回絕。

川普政府上任首月就表明，願迅速改變已實行數十年之久的國防和經濟政策。這引發正試圖應對中美之間緊張關係的亞洲關注，美國在此區有數萬駐軍。

新加坡與東南亞許多國家一樣，在日益複雜的地緣政治格局中尋求中庸之道，力求平衡與美中的關後，美國是新加坡的主要安全夥伴和投資來源，中國則是新加坡最大貿易夥伴之一。