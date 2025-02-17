我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

誰丟的？南加二手店驚現奧運金牌 僅售6元

美在亞洲的形象變了？星防長直言：變「想收租的地主」

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新加坡國防部長黃永宏。(路透)
新加坡國防部長黃永宏。(路透)

新加坡國防部長黃永宏在德國慕尼黑安全會議的一場圓桌討論中表示，美國在亞洲的形象發生了根本的變化，從具有 「道德合法性」的強權變成了像是 「想收租的地主」。

彭博資訊報導，黃永宏周末在政府網站發布演講文本說，在前美國總統甘迺迪60多年前的就職演說裡，美國的形象是，不允許殖民控制等暴政被另一種形式的暴政取代。如今，「這個形象已經從解放者變成了強力㒹覆者，再變成了想要收租的地主」。

美國總統川普的政府正計畫，直接與俄羅斯總統普亭針對結束俄烏戰爭進行談判，排除北約盟友參與。許多出席慕尼黑安全會議的官員擔心，川普減少對烏克蘭的支持，等於邀請普亭探究北約捍衛東部邊界的意願。

與此同時，美國國安顧問瓦爾茲表示，美國支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，理應獲得 「回報」，建議烏克蘭接受以關鍵礦產換取美國軍援的提議。烏國總統澤倫斯基以該協議未提供投資和充分保護為由予以回絕。

川普政府上任首月就表明，願迅速改變已實行數十年之久的國防和經濟政策。這引發正試圖應對中美之間緊張關係的亞洲關注，美國在此區有數萬駐軍。

新加坡與東南亞許多國家一樣，在日益複雜的地緣政治格局中尋求中庸之道，力求平衡與美中的關後，美國是新加坡的主要安全夥伴和投資來源，中國則是新加坡最大貿易夥伴之一。

新加坡 烏克蘭 川普

上一則

「蒙娜麗莎」不再只能看33秒 羅浮宮將開3倍大專屬展廳

下一則

倫敦藝廊拍賣AI作品 展出華裔藝術家創作 吸引年輕買家

延伸閱讀

「柿子挑軟的吃」川普政府大規模開除聯邦員工 工會提告

「柿子挑軟的吃」川普政府大規模開除聯邦員工 工會提告
莫迪訪美 未突破川普防線

莫迪訪美 未突破川普防線
普亭真願為停戰讓步？魯比歐：未來幾天分曉

普亭真願為停戰讓步？魯比歐：未來幾天分曉
川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位

川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位

熱門新聞

三人離開酒吧、在返回台女住宿處路上，看似相談甚歡。（取材自臉書＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）

25歲台女遭泰國議員性侵？監視器畫面曝光 案情大逆轉

2025-02-10 22:00
美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
1名2023年7月遭俘擄的以色列人質日前獲釋，與家人相擁而泣。（路透）

川普下最後通牒「不放人 地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光

2025-02-11 11:19
美國副總統范斯14日在德國慕尼黑國際機場登上空軍2號專機啟程返回美國華府時揮手致意。（路透）

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

2025-02-15 09:08
川普總統(右)與俄國總統普亭12日通話。(路透資料照)

美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

2025-02-12 19:06
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15

超人氣

更多 >
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉