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慕尼黑安全報告：川普欲奪土地 美成需防範風險

中央社／柏林11日綜合外電報導
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慕尼黑安全會議主辦單位日前發布報告表示，美國不再被視為「穩定支柱，而是需要防範的風險」；示意圖，圖為去年2月在慕尼黑舉行的第60屆慕尼黑安全會議。(新華社)
慕尼黑安全會議主辦單位日前發布報告表示，美國不再被視為「穩定支柱，而是需要防範的風險」；示意圖，圖為去年2月在慕尼黑舉行的第60屆慕尼黑安全會議。(新華社)

慕尼黑安全會議主辦單位在峰會前發布的報告中說，美國總統川普不斷放話要將格陵蘭等納入美國領土，意味美國不再被視為「穩定支柱，而是需要防範的風險」。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這份報告的主題是全球從美國主導的單極後冷戰時代，轉向沒有單一意識形態觀點占主導地位的多極世界，將成為今年慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）的主軸。

自就任美國總統以來，川普一直拋出要收購丹麥半自治領土格陵蘭、收回巴拿馬運河控制權，並暗示加拿大可能成為美國第51州。華府發出的訊號日益表明，美國不再希望成為自由國際秩序的守護者，但目前也還不清楚哪個國家可能願意並能提供急需的全球公共利益。

報告作者表示，美國退出全球領導人角色，產生的影響超過戰爭與和平問題。「如果沒有美國過去數十年提供的那種全球領導角色，很難想像國際社會會提供像是自由航行等全球公共利益，或是解決人類面臨的其中許多嚴重威脅。」

慕尼黑安全會議將於本月14日開幕，被視為可讓國際安全政策決策者探討議題的最重要論壇，其中包括美國副總統范斯（JD Vance）率領的川普代表團與歐洲政治和軍方人物將舉行自川普就職以來的首次會面。

歐洲領袖將敦促范斯在進行任何談判前，採取更多行動削弱俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的勢力，並將詢問美國是否準備好在停火後，為烏克蘭境內可能以歐洲為首的穩定部隊提供迫切需要的支持，無論是透過北大西洋公約組織（NATO）或自行提供。

慕尼黑安全會議報告預測，世界將變成「有很多國家爭奪影響力」，這代表「未來秩序可能更加混亂」。

作者還警告，俄羅斯不只有意消滅烏克蘭的軍事威脅，且正在努力建立由俄羅斯主導的歐亞秩序，如同莫斯科在2021年年底向美國與北約提出的新安全條約中概述的那樣。

他們含蓄地敦促川普體認到蒲亭失敗的可能性與造成的更廣泛影響。他們寫道：「面對經濟不確定性、帝國過度擴張與高度消耗的戰爭，目前還不確定俄羅斯能否維持帝國主義。這有部分將取決於國際社會，國際社會必須決定是否給予俄羅斯空間這麼做，或向其施壓，使其尊重基於規定的國際秩序。」

俄羅斯 川普 烏克蘭

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