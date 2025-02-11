川普開徵鋼鋁關稅25% 加拿大恐難逃數十億美元稅收

川普總統宣布將對所有進口至美國的鋼鐵和鋁徵收25%關稅。(路透)

川普 總統宣布將對所有進口至美國的鋼鐵和鋁徵收25%關稅 ，此舉將傷害加拿大 最深。以加國去年出口美國159億美元鋼鋁製品為例，加拿大可能將被課徵40億以上的鋼鋁稅。

加拿大是美國最大的鋼鐵和鋁供應國，提供美國近1/4鋼鐵進口（2024年價值159億美元）和近60%鋁。根據Statista數據，加拿大約90%鋼鐵和鋁出口銷往美國。

加拿大鋼鐵生產商協會主席兼行政總裁柯布敦（Catherine Cobden）說，美加兩國每年鋼鐵貿易額高達200億美元，關稅對兩國都將造成「巨大破壞及傷害」。

關稅消息一出，就對加拿大企業造成了傷害，預計包括能源、建築和汽車製造商在內的多種行業都受波及。

位於多倫多的鋼鐵製造商兼經銷商Conquest Steel，其所有者莫路（Rahim Moloo）說，美國經銷商已取消訂單，他的公司銷售額預計將下降25%。

多倫多大學蒙克全球事務與公共政策學院經濟學家沃里安（Peter Warrian）說，汽車業也將迎來大裁員現象。

由於北美的自由貿易框架，汽車製造業是高度整合的行業之一，以至於某些零件會多次跨境。沃里安說，對一塊來自安大略省漢密爾頓（Hamilton）的鋼板徵收關稅是沒有意義的，這塊鋼板在裝進汽車之前會跨越加美邊境5次。

加拿大創新、科學和工業部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）在社群平台X表示，關稅「完全不合理」，會全力支持加拿大的工業和勞工，他也正在與國際合作夥伴進行磋商。

正在競選加拿大執政的自由黨黨魁的前財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）對川普發表強硬措辭，稱「如果你強迫我們出手，我們將令美國遭受最嚴重的貿易打擊」。

加拿大最大反對黨保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）表示，如果他執政，將通過相應關稅進行報復。另一個反對黨新民主黨黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）則表示，他將對電動汽車製造商特斯拉（Tesla）生產的所有產品徵收100%關稅，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）是川普的高級顧問之一。

2018年川普（Donald Trump）曾對加拿大、墨西哥等國的鋼鐵徵收25%關稅、對鋁徵收10%關稅，加拿大隨後展開報復性關稅，當年加拿大鋼鐵出口下降近40%，鋁出口下降了一半以上。隨後加美墨透過談判，最終2019年5月共同宣布取消鋼鋁關稅。