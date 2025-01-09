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余茂春談川普2.0：盟友應與美分擔防務 「挑大梁」更好

編譯中心／綜合報導
哈德遜研究所中國中心主任余茂春表示，川普主張美國政府在共同防禦上，需要盟友一起承擔、負擔。(中央社)
哈德遜研究所中國中心主任余茂春表示，川普主張美國政府在共同防禦上，需要盟友一起承擔、負擔。(中央社)

哈德遜研究所中國中心主任余茂春8日表示，川普主張美國政府與盟友在防務問題上應為burden sharing (共享負擔)，美國有共同防禦義務，也需要盟友一起承擔、負擔。

中央社報導，台灣教授協會8日在台灣基督長老教會濟南教會大禮拜堂舉辦「從台海區域安全及戰略合作看川普總統第二任期的美台關係與回應」講座，余茂春於演說中做出上述表示。

余茂春表示，盟友就像親戚一樣，過年過節打招呼，不過有時候也覺得親戚有點煩，所以在親戚關係範圍內，還是會講些直接了當的話。對於總統當選人川普(Donald Trump)來說，川普主張美國與盟友在防務問題上應為burden sharing。

他指出，美國認知到有共同防禦義務，不過需要其他盟友一起「挑大梁」。川普尤其欣賞以色列，以色列與美國的防務關係就是「國防自主」，以色列即使沒有美國的國防保護，也可以自力更生。

余茂春說，川普的發言或許有時候不太中聽，不過美國盡量地去敦促盟友增加國防經費，除了可以加強與美國的防務關係外，也對於每個國家發展國防自主發揮很大作用。

余茂春坦言，由於美國採取圍堵中國高科技產業等措施，確實造成一些盟友與美國產生矛盾，部分國家認為「為什麼要選邊站」；不過倘若要與美國發展盟友關係，不能與美國政策背道而馳，一定要與美國進行合作。

余茂春舉例，必須配合美國制裁中國高科技領域的政策，如果有台灣晶片製造商未以美國為考量，提供中國一些比較有決定性的晶片技術，這樣美台雙方關係很難繼續經營下去。

余茂春 川普 以色列

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