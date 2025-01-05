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日鐵收購美鋼遭擋 日本政府憂日企對美投資減速

中央社東京5日綜合外電報導
日本政府認為強化日美兩國鋼鐵產業競爭力，有助強化日美同盟，所以支持日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（US Steel），日前卻被美國總統拜登出手阻擋。(路透)
日本政府認為強化日美兩國鋼鐵產業競爭力，有助強化日美同盟，所以支持日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（US Steel），日前卻被美國總統拜登出手阻擋。(路透)

日本政府面對美國總統拜登出手阻擋日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（US Steel），憂慮可能會造成日本企業對美投資減速。

拜登3日宣布已阻擋美國鋼鐵公司以149億美元出售給日本製鐵的交易，考量到保護美國產業的戰略必要性。這起收購案遭到美國朝野反對。日媒報導，儘管日本製鐵有意提告美國政府，但最終可能難以扭轉局勢。

日本時事通信社報導，阻擋同盟國企業間達成共識的收購計畫誠屬罕見，日本政府內部也出現失望聲音。

日本經濟產業大臣武藤容治1月3日晚間透過聲明對收購案遭擋表達遺憾。他表示，「日本產業界對今後日美間投資出現強烈憂慮聲音，我們不得不予以重視，將要求拜登政府就消弭業界憂慮進行因應」。

日本政府認為強化日美兩國鋼鐵產業競爭力，有助強化日美同盟，所以一直支持這次的收購計畫。加上收購案有助維持美國國內就業機會，相關人士表示，日本首相石破茂去年11月曾致函拜登，說明同意收購案符合美國利益。

即便如此，但拜登仍然阻擋收購案，這讓日本政府內部出現不快感受，相關人士說，「（日本企業）被跟中國企業同等對待」。由於研判拜登的決定可能顧及在選舉時具一定影響力的美國聯合鋼鐵工會（USW）立場，讓石破身旁人士表示，「（收購案）完全遭政局波及」。

日本外務省相關人士感嘆說，「美國一方面敦促對美投資，真的投資又遭反對，實在很難做」。

日本 拜登 投資

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