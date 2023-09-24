美盼菲開放東岸基地 分散中國目標

日經亞洲23日引述知情人士報導，美國與菲律賓已針對擴大開放美軍使用菲軍事基地展開協商，儘管數量仍不詳，但位置可能在菲律賓東岸，而美軍目前可使用的基地大多位於菲律賓西岸。該報導認為，美軍正試圖分散第一島鏈上的基地位置，以防解放軍針對少數目標。

美軍在菲現有九座基地可用。美菲2014年簽署加強國防合作協議，雙方2016年宣布開放五座軍事基地供美軍使用。今年2月又宣布新增4座，4月公布位置，其中3處在呂宋島，距台灣最近僅約400公里。

目前九座基地中，七座在呂宋島及巴拉旺島。新開放基地可能在其他地區，例如薩馬島、雷伊泰島、呂宋島畢科爾區或民答那峨島東部。但相關討論尚在初步階段。

美方雖曾宣稱，新增基地旨在協助強化菲律賓救災與人道援助行動，但此舉無疑將使美方有更充足準備，以因應周邊潛在衝突。由於共軍行動範圍正逐漸拓展至台海與南海外，美菲商討新增基地是針對北京 在印太強勢外交政策的最新回應。

華府智庫美國企業研究所研究員庫伯表示，在因應「台灣有事」上，日菲是美國優先合作國家。中國擁有深入內陸的大量作戰基地，而美國在東亞的主要基地不多，因此拜登政府一直積極增加該地區的基地數量。

另外，聯合國近日緊鑼密鼓召開大會等相關會議，西方和親西方國家外長乘機在場邊會談。22日就至少有美國、日本、印度 與澳洲組成的四方安全對話（Quad）、美日及南韓三方，還有美日和菲律賓三方的外長會議。Quad外長會後聯合聲明，重申其對自由開放、具包容與韌性的印太堅定承諾，「反對藉由武力片面改變現狀的嘗試」，但並未點名中國。

另一方面，北京上個月發布新版地圖，圖中似以「十段線」擴張對爭議海域的主權聲索，數個東南亞 國家拒絕接受。路透報導，同樣反對新版地圖的馬來西亞總理安華23日表示，已獲北京保證，中方將持續與東南亞各國就主權宣稱的爭議協商，並會避免恐使衝突升溫的舉措。

據路透8月底報導，北京在8月28日發布新版地圖，其中U型的「十段線」涵蓋南海約9成區域。台灣、馬來西亞、菲律賓和越南等國已拒絕接受該地圖。印度也表示，已對該地圖聲稱局部印度領土主權，向北京表達強烈抗議。