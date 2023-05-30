北韓6月發射偵察衛星 日：射程恐涵蓋美本土

南韓電視新聞29日報導，北韓通報將於近日發射衛星，新聞並配以北韓過去試射的火箭照片示意。（美聯社）

北韓 已告知日本 和南韓 ，預計在5月31日至6月11日間「發射衛星」。日本防衛大臣濱田靖39日表示，若北韓飛彈落入日本疆域，他已向自衛隊下達發射攔截飛彈的「摧毀」命令，可能以海上自衛隊「神盾艦」上的海基型「標準三型」飛彈，或陸上自衛隊地對空「愛國者3型」飛彈迎擊。其中的愛三已部署在日本沖繩縣宮古島、石垣島及與那國島。

日本防衛省智庫「防衛研究所」室長高橋杉雄更認為，北韓此舉的目的其實是美國，若試射成功，顯示技術已較7年前進步，射程可能涵蓋美國本土。

北韓中央通信社引述高階官員報導，稱有必要及時監控美國及其盟友的軍事行動。朝中社同日發文，批評美國和南韓上周四在兩韓軍事分界線及附近地區進行歷來最大規模聯合軍演，是企圖對北韓動武的危險預兆。

路透則引述分析家報導，若北韓真是射衛星，那軍事衛星將增強北韓的監視能力，並提高戰爭時打擊敵方目標的能力。日本內閣官房長官松野博一則指稱，北韓的任何發射，即使是射衛星，「都會影響日本民眾安全」。松野說：「我政府認定此衛星可能會經過我國領空。」

日本首相岸田文雄也說，北韓相關舉動均嚴重違反聯合國安理會決議，強烈敦促平壤自制。

另外，南韓為此召開緊急國安會議，為預防北韓以射衛星為由發射長程彈道飛彈，南韓外交部警告，若北韓不顧國際社會反對，將付出代價。日本及南韓政府均對此強調，兩國將透過和美國的安全合作，緊密聯繫。

日本TBS電視台29日引述專家報導，朝方過去宣稱將射衛星，實際上卻射飛彈的案例共四次，最近一次是2016年2月在北韓平安北道東倉里的西海衛星發射場。平壤此次若如法炮製，也從東倉里發射，屆時彈道飛彈應該會分5個階段陸續分離，研判其掉落的地點可能有四處，前三處皆距離朝鮮半島西部海域不遠，第四處則在菲律賓呂宋島東部外海，但會飛越日本的先島群島，其中就包括前述提到的沖繩3個島嶼。

中國外交部發言人毛寧則表示，當局在朝鮮半島問題上的立場沒變，堅持政治解決的方向。

除預告發射衛星，北韓29日宣布，會在6月上旬召開勞動黨第八屆第八次中央委員會全體會員會議（八屆八中全會），總結上半年工作及國民經濟計劃執行情況，並討論對該國革命發展具重要意義的一系列政策問題。韓媒指出，北韓半年內兩度召開這類會議實屬罕見。

南韓梨花女子大學北韓學科教授朴元坤（譯音）表示，朝鮮經濟景况差，實際沒有可解辦法，但仍接連召開大會討論，只是向人民表示黨在做事。