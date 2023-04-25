美國提議全面禁止對俄出口 G7盟國打回票「根本做不到」

美國在下月G7峰會舉行之前，提議全面禁止對俄羅斯出口，但被歐盟與日本打了回票。（路透）

美國在G7 峰會舉行之前，提議全面禁止對俄羅斯 出口，被歐盟 與日本打了回票。

G7峰會將於5月19日在日本廣島舉行，在會前草擬的共同聲明中，包括G7保證除了農產品、醫療用品及少數其他項目之外，將完全禁止對俄羅斯出口，以取代現行的個別產業制裁模式。

據官員表示，這項內容是由美國提出，主因美國認為現行制裁體制有太多漏洞，讓俄羅斯能繼續進口西方科技。

但日本與歐盟代表在上周舉行的預備會議中表示，美國的提議並不可行。一位官員表示，「從我們的觀點來看，這根本就做不到」。

白宮國安會拒絕對此發表評論，但表示美國將「繼續尋找方法使俄羅斯必須負責」。

歐盟從2022年2月以來，已經同意10項制裁俄羅斯計畫，但一些會員國要求將制裁計畫拆成個別項目，或要求本國能夠豁免，否則將否決整個制裁計畫。如果歐盟同意全面禁止對俄羅斯出口，歐盟內部將重啟爭議，而且可能削弱現行的制裁措施。

聲明草稿中另一項爭議較少的內容，則是採取更有力措施以控管俄羅斯「逃避或繞過」現行的制裁措施，並反制「蓄意支持俄羅斯戰爭資金」的行為，包括金融交易便利等。

G7並將繼續減少進口俄羅斯能源，並防堵「俄羅斯重新將能源武器化的管道」。G7將推出俄羅斯鑽石「追蹤機制」，以減少俄羅斯出口鑽石的收入。