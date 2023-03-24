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日本外交藍皮書 強調台海和平 「關切」中俄軍事合作

特派記者賴錦宏／北京即時報導
日本最新版《外交藍皮書》顯示了岸田政府對於中國對台、日兩國的威脅態勢，以及俄國侵略烏克蘭之不滿。（美聯社）
日本最新版《外交藍皮書》顯示了岸田政府對於中國對台、日兩國的威脅態勢，以及俄國侵略烏克蘭之不滿。（美聯社）

日本媒體報導，日本外務省預計4月發表2023年版《外交藍皮書》，該藍皮書草案對中國措詞強硬，稱中國影響力漸彰，其對外姿態與軍事動向不僅是日本和國際社會極為關切的事項，更對基於法治的國際秩序帶來「前所未見的最大戰略性挑戰」。草案也提及台灣海峽的「和平與穩定很重要」，並對中俄深化軍事合作表示「重大關切」。

日本共同社23日報導，日本政府今年外交藍皮書的表述與內閣會議去年12月通過修正的《國家安全保障戰略》保持一致。不同的是，去年的藍皮書稱中國與俄羅斯維持緊密關係，在日本周邊軍事活動趨於頻繁，試圖在東海與南海等區域單方面改變現狀等，形成「安全保障上的強烈疑慮」。相較之下，今年的版本措詞將更為直接、強硬。

去年的藍皮書提到，因中國軍力急速強化，兩岸軍事平衡逐漸傾向對中國有利，中國在台灣周邊軍事活動趨於頻繁，如多次以軍機擾台；在此情形下，日本開始在國際場合多次提及台灣，對台海的和平與安定重要性、敦促和平解決兩岸問題等達成共識。

報導稱，今年藍皮書預計延續去年的立場與文字，並將台灣稱為日方「極為重要的夥伴、重要的朋友」。

此外，對於俄烏戰事，草案寫道，日本作為全世界唯一在戰爭中遭受原子彈轟炸的國家，「無法接受核威脅，不能使用核武器」；日本政府將與七大工業國集團（G7）攜手合作，繼續援助烏克蘭與對俄國實施制裁。

草案稱日俄關係面臨嚴峻狀況。繼去年恢復使用「非法占領」描述日俄間具有主權爭議的南千島群島（日本稱「北方四島」或「北方領土」）。今年也將寫入日方堅持與俄締結和平條約，重啟島民免簽等交流將為政府「最優先事項之一」。

日本 G7 烏克蘭

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