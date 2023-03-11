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劍指中國 G7廣島峰會擬建涵蓋7國供應鏈 拉德加入美日

編譯田思怡／即時報導
今年G7廣島峰會東道主、日本首相岸田文雄已設定以經濟安全做為此次峰會的主題。圖為岸田10日在東京巨蛋為世界棒球經典賽開球。（Getty Images）
今年G7廣島峰會東道主、日本首相岸田文雄已設定以經濟安全做為此次峰會的主題。圖為岸田10日在東京巨蛋為世界棒球經典賽開球。（Getty Images）

日本經濟新聞報導，今年5月在日本廣島市召開的七大工業國(G7)領袖峰會，會後的聯合聲明將包含呼籲七國聯手建立重要戰略物資供應鏈，此構想是將目前由日本、美國或歐洲各別國家建立的供應鏈，擴大為涵蓋整個G7國家的供應鏈。

G7的計畫是衝著中國而來，目標是建立晶片、稀土和其他戰略物資的穩定供應。為因應台灣危機和烏克蘭戰爭拖長的風險，這些物資的穩定供應，對G7經濟安全日益重要。

廣島G7峰會東道主、日本首相岸田文雄已設定以經濟安全做為此次峰會的主要議程，這是G7峰會首度以經濟安全為主題。

G7會員國將於本月著手擬定聯合聲明，日本將研究如何建立整個集團的供應鏈，目標建立一個機制，先指定某些商品對經濟活動不可或缺，再為這些商品建立原料和庫存網絡。

去年在德國舉行的G7峰會首度將「經濟安全」納入聯合聲明，在建立供應鏈方面，僅評估個別國家和經濟合作暨發展組織(OECD)的努力。

岸田將今年峰會主題設定為經濟安全，意在將與中國經濟關係密切的德國拉向日本和美國，以防止商品和科技經由歐洲流向中國。

晶片是生產汽車和家用電器不可缺的商品，台灣的晶片產能居全球之冠，市占率超過20%，先進晶片市占率更高達90%。若台海發危機將打亂晶片供應，G7目標建立一個供應網，在台海危機時仍能取得一定量的晶片。美國和日本計畫研究用於量子電腦和其他應用的新一代半導體，希望歐洲也加入。

G7 日本 晶片

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