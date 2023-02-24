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日本迴轉壽司店又現屁孩 少年「拿酒精狂噴壽司」引起公憤

編譯徐榆涵／即時報導
日本壽司郎又傳出有少年朝著迴轉軌道上的食物盤狂噴酒精。(影片截圖)
日本壽司郎又傳出有少年朝著迴轉軌道上的食物盤狂噴酒精。(影片截圖)

日本之前才傳出有高中生在連鎖迴轉壽司店壽司郎舔醬油瓶後，引起外界撻伐。如今網上又流傳一段影片，只見一名少年在壽司郎用一罐酒精噴霧對著迴轉軌道上的食物盤狂噴，再度引起公憤。

日媒報導，根據在社群媒體上流傳的長約12秒影片可見，該名少年拿著酒精噴霧罐，先對著迴轉壽司盤上的商品指示牌猛噴，接著再將酒精噴向多個轉到他面前的壽司盤子，一旁友人沒有制止，而是將其拍下後放到IG限動。

報導指，儘管該名少年沒有直接對著盤子上的壽司噴灑酒精，而是從側面噴到盤子上，但仍有衛生疑慮。

目前有人鎖定該名少年為「九州地區的國中生」，也有人肉搜出他的身分、學校與社團。根據影片出現的季節限定菜單，有人推測影片拍攝時間為去年秋天，可能跟舔醬油瓶事件差不多時間。

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