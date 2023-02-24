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全球蛋荒 2大主因讓蛋價更飆漲

編譯中心／綜合23日電
美國、歐洲、英國目前正深陷歷來最嚴重的禽流感疫情，造成全球多國的雞蛋供應短缺；圖為加州商店貨架上的雞蛋。（路透）
美國、歐洲、英國目前正深陷歷來最嚴重的禽流感疫情，造成全球多國的雞蛋供應短缺；圖為加州商店貨架上的雞蛋。（路透）

多國消費者荷包受雞蛋漲價壓縮，美國1月蛋價就比去年同期增長約70%。食品研究組織與美媒分析，這波蛋荒和漲價是禽流感、飼料與運輸成本上漲等因素所致；日本也因類似原因雞蛋短缺，導致連鎖餐廳的丼飯甚至家中常用的美乃滋價格上漲。

此外，除了歐美國家傳出缺蛋情況外，英國還因進口不暢導致「水果、蔬菜」嚴重匱乏，許多超市急發限購公告，避免出現民眾爭搶囤貨、導致物價飛漲的惡循環。

根據全球食物消費者論壇，紐西蘭去年12月蛋價較2021年同期上漲28.8%；歐盟（EU）過去6個月蛋價上漲75%；法國6粒盒裝蛋價格自2021年9月已上漲13%；澳洲與英國一些超市也限制每名顧客購買的雞蛋數量。

蛋價上漲也會影響到麵包、蛋糕、沙拉醬等以雞蛋為基底的產品。而全球食物消費者論壇指出，多國之所以缺雞缺蛋，原因可能包括烏克蘭衝突、極端天氣事件、供應鏈問題，以及燃料、飼料、包裝與生產成本上漲等，但首要成因應是禽流感。

目前美國、歐洲、英國正深陷歷來最嚴重的禽流感疫情。歐洲有37國遭殃，且疫情首度隨著候鳥遷徙跨越大西洋，影響美國和加拿大。

據美國農業部（U.S. Agriculture Department）數據，自2022年初開始，高致病性禽流感已導致約5800萬禽鳥死亡，是繼2015年撲殺5000萬隻禽鳥後最致命的疫情。

CoBank的厄尼思特則表示，美國蛋價上漲也是整體食品通膨的一環，背後因素包括勞動成本、原料、物流成本增加；就算禽流感效應減退，飼料與運輸成本提高，代表消費者仍將持續面對較高的蛋價。

禽流感除了影響雞蛋，也導致美國商業肉用火雞供應緊俏。根據聯邦政府數據，去年春天的火雞胸肉價格突破每磅6.5美元，創下歷史新高。

因美國蛋價居高不下，美國海關部門為了查緝從墨西哥非法帶入境的雞蛋而忙翻天。據彭博新聞網報導，美墨交界部分邊界關卡雞蛋查獲件數暴增逾300%。

「邊境報告」報導指出，相較前年同期，去年最後3個月美國邊界沒收雞蛋的案件數暴增超過100%。

美國海關與邊境保護局發言人梅爾（Roger Maier）告訴彭博，「我們相信很多人只是不知道禁止攜帶雞蛋的規定」。多數旅客都申報了採購的物品，因此並未被罰款。依規定，未申報農產品最高可能被開罰1萬美元。

雞蛋 流感 疫情

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