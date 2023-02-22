德國科隆狂歡節花車遊行 普亭遭泡鮮血、被踹屁股
德國科隆（Cologne）正舉行一年一度的狂歡節，重頭戲「玫瑰星期一」（Rosenmontag）昨登場，將這項擁有200年歷史的歡慶盛事推向高潮。今年的花車遊行中，出現不少政治味濃厚的花車，俄羅斯總統普亭就是熱門主題，被惡搞成沐浴鮮血、與惡魔親吻等造型；其他還有美國前總統川普穿著潛水裝浮出水面、富豪馬斯克（Elon Musk）變成007知名反派「惡魔黨」首腦等。
德國科隆的狂歡節活動是僅次於聖誕節的重要傳統節日，整整一周的活動當中，會有不少大型花車遊行，民眾也上街慶祝；狂歡節重頭戲會落在「玫瑰星期一」，許多熱門時事與人物成為花車主角，而今年包括俄烏戰爭、德國的國際關係也成為民眾嘲諷主題。
當天上午10時，估計達1.2萬人的遊行隊伍從多伊次火車站出發，沿途經過科隆大教堂、諾伊馬克特廣場等重要景點，遊行路線長達8.5公里，沿途有吸引觀眾一同歡慶。據悉，這是科隆狂歡節創立200年來首次調整「玫瑰星期一」遊行路線，寓意新的開始；主辦方預計，將吸引上百萬遊客。
根據推特上的影片，多個花車以普亭為主角，包括將他架在支架上，屁股被踢出腳印；還有普亭與魔鬼親吻、怒氣衝衝指控西方各國是納粹的造型。
此外，德國總理蕭茲也被惡搞，被長著中國國家主席習近平習近平頭的八爪章魚緊緊纏繞，或是被一頭掛著烏克蘭國旗的鬥牛從後方衝撞。
德國科隆狂歡節從1823年科隆狂歡節組委會成立算起，至今已經有整整200年歷史，是德國規模最大的狂歡節，也是歐洲最著名的狂歡節之一。
今年遊行隊伍包括近百輛花車、盛裝馬車以及幾十個演奏隊伍，向沿途民眾拋灑糖果、巧克力、鮮花等禮品，現場氣氛熱烈。主辦方說，今年的遊行向人們拋灑約300噸糖果、90萬盒巧克力和30萬束鮮花。
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