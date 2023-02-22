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德國科隆狂歡節花車遊行 普亭遭泡鮮血、被踹屁股

編譯中心／綜合21日電
德國科隆「玫瑰星期一」遊行上，許多花車以俄國總統普亭為主題。（美聯社）
德國科隆「玫瑰星期一」遊行上，許多花車以俄國總統普亭為主題。（美聯社）

德國科隆（Cologne）正舉行一年一度的狂歡節，重頭戲「玫瑰星期一」（Rosenmontag）昨登場，將這項擁有200年歷史的歡慶盛事推向高潮。今年的花車遊行中，出現不少政治味濃厚的花車，俄羅斯總統普亭就是熱門主題，被惡搞成沐浴鮮血、與惡魔親吻等造型；其他還有美國前總統川普穿著潛水裝浮出水面、富豪馬斯克（Elon Musk）變成007知名反派「惡魔黨」首腦等。

德國科隆的狂歡節活動是僅次於聖誕節的重要傳統節日，整整一周的活動當中，會有不少大型花車遊行，民眾也上街慶祝；狂歡節重頭戲會落在「玫瑰星期一」，許多熱門時事與人物成為花車主角，而今年包括俄烏戰爭、德國的國際關係也成為民眾嘲諷主題。

當天上午10時，估計達1.2萬人的遊行隊伍從多伊次火車站出發，沿途經過科隆大教堂、諾伊馬克特廣場等重要景點，遊行路線長達8.5公里，沿途有吸引觀眾一同歡慶。據悉，這是科隆狂歡節創立200年來首次調整「玫瑰星期一」遊行路線，寓意新的開始；主辦方預計，將吸引上百萬遊客。

根據推特上的影片，多個花車以普亭為主角，包括將他架在支架上，屁股被踢出腳印；還有普亭與魔鬼親吻、怒氣衝衝指控西方各國是納粹的造型。

德國科隆「玫瑰星期一」遊行上，許多花車以俄國總統普亭為主題。（美聯社）
德國科隆「玫瑰星期一」遊行上，許多花車以俄國總統普亭為主題。（美聯社）

此外，德國總理蕭茲也被惡搞，被長著中國國家主席習近平習近平頭的八爪章魚緊緊纏繞，或是被一頭掛著烏克蘭國旗的鬥牛從後方衝撞。

德國科隆狂歡節出現一座把中國國家主席習近平下半身化身成八爪章魚，牢牢捆住德國總理...
德國科隆狂歡節出現一座把中國國家主席習近平下半身化身成八爪章魚，牢牢捆住德國總理蕭茲花車。（取材自推特）

德國科隆狂歡節從1823年科隆狂歡節組委會成立算起，至今已經有整整200年歷史，是德國規模最大的狂歡節，也是歐洲最著名的狂歡節之一。

今年遊行隊伍包括近百輛花車、盛裝馬車以及幾十個演奏隊伍，向沿途民眾拋灑糖果、巧克力、鮮花等禮品，現場氣氛熱烈。主辦方說，今年的遊行向人們拋灑約300噸糖果、90萬盒巧克力和30萬束鮮花。

遊行 德國 普亭

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