壽司郎事件翻版 日本神座拉麵免洗筷遭噁舔後放回

日本社群網站一段影片顯示有顧客噁舔店內免洗筷後再放回原處，讓業者有意走法律途徑嚴正因應。（取材自推特影片截圖）

日本 外食業者遭顧客惡搞再添一例，這次受害苦主是總公司位於大阪的神座拉麵，日本社群網站 一段影片顯示有顧客噁舔店內免洗筷後再放回原處，讓業者有意走法律途徑嚴正因應。

日本各大餐飲店近期相繼發生因顧客「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）受害案例，讓各家業者紛紛提出食安對策，例如拉麵店「一蘭」就不再提供茶杯自取等。

日本社群網站近日瘋傳一段惡搞影像，內容是一名男子在總公司位於大阪的日本連鎖拉麵店「道頓堀神座」（通稱神座拉麵）分店內，噁舔免洗筷後再放回原位的「迷惑行為」。

有網友在推特上的影片下方留言表示，「這已經是外食的非常事態宣言」、「噁心」、「真差勁」、「現在外食要自備餐具了」等。

日本放送協會（NHK）報導，經營神座拉麵的業者今天在官網對此發表聲明說，將調查所有分店來確定迷惑行為是發生在哪一家分店。他們將在對可能分店進行消毒等作業的同時，向警方諮詢後從刑事及民事方面進行嚴正因應。

為了避免類似情況再度發生，業者正檢討採取將免洗筷及佐料裝袋等因應措施。

業者表示，深刻認知到這是損害跟顧客間信任關係的重大案例；為提供顧客安心且安全的拉麵，他們會持續努力。